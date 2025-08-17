Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 069 950 человек (+900 за сутки), 11 116 танков, 31 589 артсистем, 23 143 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 069 950 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1069950 (+900) человек
танков - 11116 (+4) ед
боевых бронированных машин - 23143 (+8) ед
артиллерийских систем - 31589 (+49) ед
РСЗО - 1468 (+1) ед
средства ПВО - 1208 (+1) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 51528 (+186)
крылатые ракеты - 3558 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 58821 (+88)
специальная техника - 3942 (+0)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
151! одиниця знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня присутня, логістика норм, арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.