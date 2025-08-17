Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 069 950 человек (+900 за сутки), 11 116 танков, 31 589 артсистем, 23 143 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 069 950 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1069950 (+900) человек

танков - 11116 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23143 (+8) ед

артиллерийских систем - 31589 (+49) ед

РСЗО - 1468 (+1) ед

средства ПВО - 1208 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51528 (+186)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 58821 (+88)

специальная техника - 3942 (+0)

