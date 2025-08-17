РУС
1 599 8

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 069 950 человек (+900 за сутки), 11 116 танков, 31 589 артсистем, 23 143 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 069 950 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1069950 (+900) человек

танков - 11116 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23143 (+8) ед

артиллерийских систем - 31589 (+49) ед

РСЗО - 1468 (+1) ед

средства ПВО - 1208 (+1) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51528 (+186)

крылатые ракеты - 3558 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 58821 (+88)

специальная техника - 3942 (+0)

Потери врага

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
17.08.2025 07:53 Ответить
Лише 900 фанатів кабзона. Схоже, в шаурми вже й мотоциклів бракує.
17.08.2025 07:53 Ответить
Ну 70 тис орків з другого мільона вже є, так що не все так погоно!
17.08.2025 09:11 Ответить
Минув 4197 день москальсько-української війни.
151! одиниця знищеної техніки та 900 чумардосів за день.
Броня присутня, логістика норм, арта файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 069 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Калузька область.
17.08.2025 08:02 Ответить
17.08.2025 08:04 Ответить
Зернятко до зернятка. Москалі повинні дуже довго це пам'ятати
17.08.2025 08:07 Ответить
Трохи не вистачало до мініювілею...
17.08.2025 08:20 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
17.08.2025 09:16 Ответить
 
 