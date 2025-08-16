126 боестолкновений произошло на фронте, в частности 38 - на Покровском направлении, где Силы обороны сегодня обезвредили 139 оккупантов, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 126 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 16 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли 48 авиационных ударов, сбросив 83 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 1699 дронов-камикадзе и осуществили 4258 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 10 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 204 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 11 - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка. Украинские защитники остановили десять вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодези и в сторону Серебрянки и Григорьевки, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Один штурм отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки.

На Торецком направлении четыре раза россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 139 оккупантов, из них 91 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, семь автомобилей и 18 БпЛА; повреждены артиллерийская система, три автомобиля, десять укрытий для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новохатское, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

По данным Генштаба, на остальных направлениях особых изменений не произошло.