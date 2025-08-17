УКР
Трамп після зустрічі з Путіним мав втомлений і роздратований вигляд, - The Wall Street Journal

Трамп про територіальні поступки

Президент США Дональд Трамп під час нічної телефонної розмови з європейськими лідерами мав втомлений і роздратований вигляд після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Трамп заявив, що працював без перерви 24 години та допустив можливість повернення до жорстких санкцій проти Росії, якщо тристоронні переговори не дадуть результату.  Розмова між американським президентом і європейськими лідерами відбулася близько 3:00 ночі за центральноєвропейським часом.

За словами посадовців, які брали участь у розмові, Трамп мав втомлений і роздратований вигляд після спілкування з Путіним.

Вони також зазначили, що Трамп заявив про готовність розглянути можливість відновлення погроз негайними санкціями проти Росії лише в тому разі, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу в досягненні миру.

+20
17.08.2025 08:34
+13
В рижого п.дора можливі людські емоції? Охрєнєть.
17.08.2025 08:17
+13
Звісно втомився тримати на башкі хер *****.
17.08.2025 08:21
В рижого п.дора можливі людські емоції? Охрєнєть.
17.08.2025 08:17
17.08.2025 08:34
це навіть мене якось НЕ дивує: два старих діда їздять по-світу...
та вирішують як далі жити 8 млрд. баранів.....
ігноруючи так-зване оон та "міжнародне право".....
17.08.2025 09:00
Тому що зрозумів що він тупий лох,але пізно
17.08.2025 09:16
Звісно втомився тримати на башкі хер *****.
17.08.2025 08:21
Там цікавіше... Приїхав у "капелюся миротворця", а він виявився "циліндром Чемберлена"... От тільки Гітлер з Чемберленом хоч зберігав дипломатичний такт, а Путін, прямо на зустрічі, стягнув з Трампа того капелюха, насрав туди, і натягнув йому, його, потім, на голову...
17.08.2025 09:07
Нічого, завтра на Зеленському відіграється.
17.08.2025 08:21
чи 22 серпня, коли вони там викликають зелю на килим
17.08.2025 08:23
Шо навіть якщо він в кУстюмі рриїде?
17.08.2025 08:48
Головне щоб картюги привіз. Можна колоду на 36, бо Трамп таких ніколи не бачив)
17.08.2025 09:11
Навіть, якщо з усіма корисними копалинами приїде. Тут все наперед ясно.
17.08.2025 09:11
путлєр покусав
17.08.2025 08:21
Ти дивись яка ца-ца..
17.08.2025 08:22
Зате Путін був задоволений. І так, це був він справжній, накачана силіконом та ботоксом маразматична бабка. І ця шизонута бабка навіть для маразматіка та собіратєля земель американських Трампа явний перебір. (Невже це я через кілька років?)
17.08.2025 08:26
Але як співав про найкращу чудову зустріч!

Але як співав про найкращу чудову зустріч!

Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі
17.08.2025 08:26
3 години фуй сосав, от і притомився....
17.08.2025 08:26
Втомився ***** задовольняти по повної програмі та у всіх позах.
17.08.2025 08:28
Воно грає,то цирк
17.08.2025 08:31
Еще бы, вести сложные переговоры это не шашлыки жарить и строить зоны отдыха на Чонгаре.
17.08.2025 08:32
Вы бывали на улице Лизюкова в Чонгаре? Это, правда, курортная зона.
Степь и редкие соленые озера.
Интересно, по над дорогой рыбой торговали. В Чонгаре был большой рыбный рынок. Торговали только с запорожской стороны. Вьезжая в Крым, торговлю рыбой как отрезало. Шел синий лук
17.08.2025 08:58
Причем, по бешеным ценам.
17.08.2025 09:14
Это что такое,эссе от лаконичного писателя?
17.08.2025 09:45
Вопрос о зонах отдыха в продуваемой степи с отсутствием пресной воды.
Вы там были?
17.08.2025 10:13
Напевно не міг ні їсти, ні спати? 😔 А в гольф гоч може грати?
17.08.2025 08:35
Він був роздратований не ******, а тим що йому потрібно розмовляти з європейськими холопами.
17.08.2025 08:43
може здохне рудий дурень .
17.08.2025 08:52
втомлений то зрозуміло - так прогибатися не кожний дід в 80 зможе...
17.08.2025 08:53
Мабуть, знов переглянув документальний фільм про свої пригоди на мацквє у совдєповські часи.
17.08.2025 08:54
Ось ще одне підтвердження що Трамп повний ідіот :
https://www.dialog.ua/world/318726_1755377947
17.08.2025 08:54
"готовність розглянути можливість відновлення погроз"
тут крапка.
17.08.2025 08:56
Якщо клепки нема її не купиш ,нафіга був візит воєного злочинця до США і червона доріжка і оплески Трампа кривавому убивці , такої ганби США ще не було ,швидше вже демократи оговтались та перемогли на виборах в конгрес та проголосували за іпічмент цього жлоба.
17.08.2025 08:59
Якщо Трамп помре то треба йому посмертно надати звання Героя України!! Якщо помре швидко то можно одразу надати подвійного Героя!!
показати весь коментар
17.08.2025 09:02
17.08.2025 09:20
Не треба було старому бовдуру лізти в президенти. Ганяв би собі м'ячика у своєму маєтку і почувався б добре.
17.08.2025 10:28
дінь-дінь неякісний вийшов, багато свідків було
17.08.2025 10:37
Ну канєшно
Такої ганьби не знав жодний американський президент
Трампа привселюдно поімєлі уже на червоній коровій доріжці
17.08.2025 10:44
Трамп після зустрічі з Путіним мав втомлений і роздратований вигляд, А ЯК "ТРАМБОН" ХОТІВ ВИГЛЯДАТИ.КОЛИ ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ З КУЙЛОМ ВИЙШОВ ОБ...СРАНИЙ НИМ ПО САМІ ВУХА???
17.08.2025 10:51
 
 