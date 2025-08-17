Трамп після зустрічі з Путіним мав втомлений і роздратований вигляд, - The Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп під час нічної телефонної розмови з європейськими лідерами мав втомлений і роздратований вигляд після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
За даними видання, Трамп заявив, що працював без перерви 24 години та допустив можливість повернення до жорстких санкцій проти Росії, якщо тристоронні переговори не дадуть результату. Розмова між американським президентом і європейськими лідерами відбулася близько 3:00 ночі за центральноєвропейським часом.
За словами посадовців, які брали участь у розмові, Трамп мав втомлений і роздратований вигляд після спілкування з Путіним.
Вони також зазначили, що Трамп заявив про готовність розглянути можливість відновлення погроз негайними санкціями проти Росії лише в тому разі, якщо тристоронні переговори не приведуть до прогресу в досягненні миру.
