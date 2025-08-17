Трамп после встречи с Путиным выглядел уставшим и раздраженным, - The Wall Street Journal
Президент США Дональд Трамп во время ночного телефонного разговора с европейскими лидерами выглядел уставшим и раздраженным после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Трамп заявил, что работал без перерыва 24 часа и допустил возможность возвращения к жестким санкциям против России, если трехсторонние переговоры не дадут результата. Разговор между американским президентом и европейскими лидерами состоялся около 3:00 ночи по центральноевропейскому времени.
По словам чиновников, участвовавших в разговоре, Трамп выглядел уставшим и раздраженным Путиным.
Они также отметили, что Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления угроз немедленными санкциями против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к прогрессу в достижении мира.
