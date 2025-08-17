РУС
Трамп после встречи с Путиным выглядел уставшим и раздраженным, - The Wall Street Journal

Трамп о территориальных уступках

Президент США Дональд Трамп во время ночного телефонного разговора с европейскими лидерами выглядел уставшим и раздраженным после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп заявил, что работал без перерыва 24 часа и допустил возможность возвращения к жестким санкциям против России, если трехсторонние переговоры не дадут результата. Разговор между американским президентом и европейскими лидерами состоялся около 3:00 ночи по центральноевропейскому времени.

По словам чиновников, участвовавших в разговоре, Трамп выглядел уставшим и раздраженным Путиным.

Они также отметили, что Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность возобновления угроз немедленными санкциями против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к прогрессу в достижении мира.

Звісно втомився тримати на башкі хер *****.
17.08.2025 08:21 Ответить
В рижого п.дора можливі людські емоції? Охрєнєть.
17.08.2025 08:17 Ответить
Нічого, завтра на Зеленському відіграється.
17.08.2025 08:21 Ответить
В рижого п.дора можливі людські емоції? Охрєнєть.
17.08.2025 08:17 Ответить
17.08.2025 08:34 Ответить
це навіть мене якось НЕ дивує: два старих діда їздять по-світу...
та вирішують як далі жити 8 млрд. баранів.....
ігноруючи так-зване оон та "міжнародне право".....
17.08.2025 09:00 Ответить
Тому що зрозумів що він тупий лох,але пізно
17.08.2025 09:16 Ответить
Звісно втомився тримати на башкі хер *****.
17.08.2025 08:21 Ответить
Там цікавіше... Приїхав у "капелюся миротворця", а він виявився "циліндром Чемберлена"... От тільки Гітлер з Чемберленом хоч зберігав дипломатичний такт, а Путін, прямо на зустрічі, стягнув з Трампа того капелюха, насрав туди, і натягнув йому, його, потім, на голову...
17.08.2025 09:07 Ответить
Нічого, завтра на Зеленському відіграється.
17.08.2025 08:21 Ответить
чи 22 серпня, коли вони там викликають зелю на килим
17.08.2025 08:23 Ответить
Шо навіть якщо він в кУстюмі рриїде?
17.08.2025 08:48 Ответить
Головне щоб картюги привіз. Можна колоду на 36, бо Трамп таких ніколи не бачив)
17.08.2025 09:11 Ответить
Навіть, якщо з усіма корисними копалинами приїде. Тут все наперед ясно.
17.08.2025 09:11 Ответить
путлєр покусав
17.08.2025 08:21 Ответить
Ти дивись яка ца-ца..
17.08.2025 08:22 Ответить
Зате Путін був задоволений. І так, це був він справжній, накачана силіконом та ботоксом маразматична бабка. І ця шизонута бабка навіть для маразматіка та собіратєля земель американських Трампа явний перебір. (Невже це я через кілька років?)
17.08.2025 08:26 Ответить
Але як співав про найкращу чудову зустріч!

Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі Джерело: https://censor.net/ua/n3568928
17.08.2025 08:26 Ответить
3 години фуй сосав, от і притомився....
17.08.2025 08:26 Ответить
Втомився ***** задовольняти по повної програмі та у всіх позах.
17.08.2025 08:28 Ответить
Воно грає,то цирк
17.08.2025 08:31 Ответить
Еще бы, вести сложные переговоры это не шашлыки жарить и строить зоны отдыха на Чонгаре.
17.08.2025 08:32 Ответить
Вы бывали на улице Лизюкова в Чонгаре? Это, правда, курортная зона.
Степь и редкие соленые озера.
Интересно, по над дорогой рыбой торговали. В Чонгаре был большой рыбный рынок. Торговали только с запорожской стороны. Вьезжая в Крым, торговлю рыбой как отрезало. Шел синий лук
17.08.2025 08:58 Ответить
Причем, по бешеным ценам.
17.08.2025 09:14 Ответить
Напевно не міг ні їсти, ні спати? 😔 А в гольф гоч може грати?
17.08.2025 08:35 Ответить
Він був роздратований не ******, а тим що йому потрібно розмовляти з європейськими холопами.
17.08.2025 08:43 Ответить
може здохне рудий дурень .
17.08.2025 08:52 Ответить
втомлений то зрозуміло - так прогибатися не кожний дід в 80 зможе...
17.08.2025 08:53 Ответить
Мабуть, знов переглянув документальний фільм про свої пригоди на мацквє у совдєповські часи.
17.08.2025 08:54 Ответить
Ось ще одне підтвердження що Трамп повний ідіот :
https://www.dialog.ua/world/318726_1755377947
17.08.2025 08:54 Ответить
"готовність розглянути можливість відновлення погроз"
тут крапка.
17.08.2025 08:56 Ответить
Якщо клепки нема її не купиш ,нафіга був візит воєного злочинця до США і червона доріжка і оплески Трампа кривавому убивці , такої ганби США ще не було ,швидше вже демократи оговтались та перемогли на виборах в конгрес та проголосували за іпічмент цього жлоба.
17.08.2025 08:59 Ответить
Якщо Трамп помре то треба йому посмертно надати звання Героя України!! Якщо помре швидко то можно одразу надати подвійного Героя!!
17.08.2025 09:02 Ответить
 
 