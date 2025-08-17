США должны стоять на стороне правды и справедливости, - духовный советник Трампа Бернс высказался в поддержку Украины
Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, заявил, что Америка должна стоять на стороне правды и справедливости.
Об этом он написал в соцсети Х, комментируя недавние переговоры Трампа и Путина на Аляске, сообщает Цензор.НЕТ.
Бернс назвал встречу Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным "критическим моментом" для США и глобальной борьбы за свободу.
"Украина много раз соглашалась на прекращение огня, но именно Россия продолжает нарушать эти договоренности и эскалировать насилие. Невинные семьи разрушаются. Гибнут люди", - написал Бернс.
Он отметил, что "сейчас не время для пустых жестов".
"Сейчас время для смелого лидерства. Мира не достичь, замалчивая жертв или вознаграждая агрессию. Мира можно достичь, твердо придерживаясь принципов. Мы не служим Богу путаницы. Мы служим Богу справедливости, а справедливость требует, чтобы мы стояли на стороне Украины и говорили правду властям", - подытожил Бернс.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пастор, вижени з Трампа диявола, якого в нього заселили москальські хвойди багато років тому.
Бо Трамп ще в першу свою каденцію захищав кацапів, що законодавцям прийшлося заборонити йому визнавати законною анексію Криму.
Як Трампа обрали на другий термін, як він переміг Ніккі Хейлі на партійних виборах - це зрозуміти неможливо, невже американці дурніші за українців? Українці до 1991 року не мали свободи слова, та й після того не мали її аж до Помаранчевої революції (Ґонґадзе всі пам'ятають, як Кучма вбив?), а чому американці поводять себе так, ніби не вміють думати самостійно, ніби за них десятки років думала комуністична партія? Як таке можливо?
А дій ніяк..
Це є ЮСА
бо "духовний наставник трампа" то є оксюморон
Так чому ж, Ваша церква не закличе свої парафіян до інпічменту рижому пуйлу, поки він не продав росіянам всю Вашу Америку!
Арні, той що "термінатор" усе сказав.
Трап просто сраний фан путлера.
Ну або є відео із школярками ссср які сцуть на пику теперішніго президента юса