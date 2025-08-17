РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
США должны стоять на стороне правды и справедливости, - духовный советник Трампа Бернс высказался в поддержку Украины

Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, заявил, что Америка должна стоять на стороне правды и справедливости.

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя недавние переговоры Трампа и Путина на Аляске, сообщает Цензор.НЕТ.

Бернс назвал встречу Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным "критическим моментом" для США и глобальной борьбы за свободу.

"Украина много раз соглашалась на прекращение огня, но именно Россия продолжает нарушать эти договоренности и эскалировать насилие. Невинные семьи разрушаются. Гибнут люди", - написал Бернс.

Он отметил, что "сейчас не время для пустых жестов".

"Сейчас время для смелого лидерства. Мира не достичь, замалчивая жертв или вознаграждая агрессию. Мира можно достичь, твердо придерживаясь принципов. Мы не служим Богу путаницы. Мы служим Богу справедливости, а справедливость требует, чтобы мы стояли на стороне Украины и говорили правду властям", - подытожил Бернс.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

путин владимир (31964) США (27716) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+8
Хоч один голос правди й духу.
17.08.2025 00:58 Ответить
+6
притомна людина...
17.08.2025 00:56 Ответить
+5
***** веде Трампа до Нобелівський премії ПО ТРУПАХ УКРАІНЦІВ

https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
17.08.2025 00:51 Ответить
їбучий сором ця фотка...
17.08.2025 00:58 Ответить
Пусті слова про право бідних.
17.08.2025 00:51 Ответить
З їв хутин голуба миру
17.08.2025 00:53 Ответить
притомна людина...
17.08.2025 00:56 Ответить
Хоч один голос правди й духу.
17.08.2025 00:58 Ответить
Пастор дорозмовляється, що Трамп його вижене і замінить гундяєм
Пастор, вижени з Трампа диявола, якого в нього заселили москальські хвойди багато років тому.
Бо Трамп ще в першу свою каденцію захищав кацапів, що законодавцям прийшлося заборонити йому визнавати законною анексію Криму.

Як Трампа обрали на другий термін, як він переміг Ніккі Хейлі на партійних виборах - це зрозуміти неможливо, невже американці дурніші за українців? Українці до 1991 року не мали свободи слова, та й після того не мали її аж до Помаранчевої революції (Ґонґадзе всі пам'ятають, як Кучма вбив?), а чому американці поводять себе так, ніби не вміють думати самостійно, ніби за них десятки років думала комуністична партія? Як таке можливо?
17.08.2025 00:58 Ответить
Ну после выборов 19 года сложно кому то ставить в претензию если они выбрали скажем так - не очень хорошего политика.
17.08.2025 01:08 Ответить
та взагалі не політика вибрали, який не мав ні одного дня досвіду роботи в управлінні країною.
показать весь комментарий
Він мав виключно досвід кривляння на сцені, і за шість з гаком років "президентства" ніяких нових навичок так і не здобув. Повний нуль.
показать весь комментарий
У Тампона ***** духовний радник
17.08.2025 01:11 Ответить
Багато слів.
А дій ніяк..
Це є ЮСА
17.08.2025 01:15 Ответить
Це що - вже бувший пастор?
17.08.2025 04:35 Ответить
авжеж!

бо "духовний наставник трампа" то є оксюморон

.
17.08.2025 05:28 Ответить
Оце влучно! Або Нонсенс. Також підійде.
показать весь комментарий
Деменцію не потрібний пастор. Жодний порядний пастор з ним працювати не буде, бо там потрібний професійний екзорцист. Крапка.
показать весь комментарий
Там вже потрібен Палач.
показать весь комментарий
Якщо в 20 дурень то вже не порозумнішає, а Трумп вже був дурнем в 20 і іспити в коледжі за нього складали інші. Коледж був потрібен для ухиляння від військової служби у Вєтнамі. З віком дурість прогресує і перетворюється на деменцію.
показать весь комментарий
Україна й весь цивілізований Світ від Президента США бачить інше!
Так чому ж, Ваша церква не закличе свої парафіян до інпічменту рижому пуйлу, поки він не продав росіянам всю Вашу Америку!
показать весь комментарий
Яка там справедливість?
Арні, той що "термінатор" усе сказав.
Трап просто сраний фан путлера.
Ну або є відео із школярками ссср які сцуть на пику теперішніго президента юса
17.08.2025 07:39 Ответить
Бернс на Трампа ще дихає?
показать весь комментарий
А скільки в цього духовника бойових дивізій???Це по перше.А по друге,сьогодні він духовник в тампона,а завтра вже бездуховник...
показать весь комментарий
