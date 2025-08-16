РУС
Единственной первопричиной агрессии РФ против Украины является сам режим Путина, - Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андриюс Кубилюс назвал единственной первопричиной военной агрессии России против Украины "сам авторитарный и агрессивный режим Путина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кубилюс написал в соцсети X.

"Путин повторяет, что остановит войну против Украины, если будет достигнуто соглашение "об устранении всех первопричин конфликта". Путину нужно помнить, что единственной "первопричиной" агрессии России против Украины является сам авторитарный и агрессивный режим Путина", - говорится в заметке.

Также Кубилюс подчеркнул, что только российский народ может "устранить все первопричины конфликта".

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что для окончания войны в Украине надо "устранить первопричины конфликта".

путин владимир (31964) Кубилюс Андрюс (62)
Топ комментарии
+1
***** та увесь *****стан - єдина першопричина війни проти України
16.08.2025 21:49 Ответить
+1
Абсолютно вірно. Нема чого й додати.
16.08.2025 21:51 Ответить
+1
Генетика кацапів причина всіх їхніх ординських дій.
16.08.2025 22:07 Ответить
***** та увесь *****стан - єдина першопричина війни проти України
16.08.2025 21:49 Ответить
Генетика кацапів причина всіх їхніх ординських дій.
16.08.2025 22:07 Ответить
Цікаво, коли Всунь Дзинь Пинь окупує Тайвань, то американський президент тожепажмбот йому краба?
16.08.2025 21:50 Ответить
Абсолютно вірно. Нема чого й додати.
16.08.2025 21:51 Ответить
Ліквідація першопричини - евтаназія *****
16.08.2025 21:53 Ответить
До Путина не воевала? Проблема Империалистическая система. Какая бы власть не была, политика не изменится. Империализм - подразумевает постоянное расширение Империи и захват земель и ресурсов. Война была и при Медведеве с Грузией откусили кусок и при Ельцине Чечню захватывали, раньше Афганистан захватывали, раньше Финляндию, раньше прибалтику, раньше Польшу. И все при разных правителях и так раньше и раньше идет всю историю и независимо Империя Петра и были захваты или Грозного или других. Это система Империалистическая - захват земель и ресурсов и за счет захватов народов пополнения населения и за счет ресурсов подготовка к дальнейшей войне с новыми завоеваниями.
16.08.2025 22:01 Ответить
І, сподіваюсь, скоро ця першопричина зникне.
16.08.2025 22:08 Ответить
Невже хоч хтось з європейських політиків додумався це сказати! Тепер це треба донести до Трампа, нехай передасть пуйлу! Бо більше нікому плішивому очі на правду відкрити! Все його оточення ссикливі і продажні тварі!
16.08.2025 22:10 Ответить
першопричина війни - це російський фашизм
16.08.2025 22:48 Ответить
👉Хутін перед Трампом держит морковку - нобелівську премію миру. У тому комітети агентів НКВД масса
‼️Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобелівську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку (річниця смерті Нобеля).

ТОБТО ТРАМП ГОТОВ ЗДАТИ УКРАЇНУ ХУТІНУ ЩОБ ПОЛУЧИТИ ТУ ПРЕМІЮ , а потім хоч потоп

АЛЕ ЦЕЙ ПОТОП ЛІКВІДУЄ УКРАЇНУ
ТОМУ ниякой премії миру Трампу - країни ЕС МАЮТЬ оголосити протест нобелівському комитету
16.08.2025 22:59 Ответить
Єдиною першопричиною агресії РФ проти України
є сам режим путлєра -
золоті слова Єврокомісара Кубілюса 👍🏼👍🏼👍🏼❤️

16.08.2025 23:46 Ответить
 
 