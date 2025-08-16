Единственной первопричиной агрессии РФ против Украины является сам режим Путина, - Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андриюс Кубилюс назвал единственной первопричиной военной агрессии России против Украины "сам авторитарный и агрессивный режим Путина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кубилюс написал в соцсети X.

"Путин повторяет, что остановит войну против Украины, если будет достигнуто соглашение "об устранении всех первопричин конфликта". Путину нужно помнить, что единственной "первопричиной" агрессии России против Украины является сам авторитарный и агрессивный режим Путина", - говорится в заметке.

Также Кубилюс подчеркнул, что только российский народ может "устранить все первопричины конфликта".

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что для окончания войны в Украине надо "устранить первопричины конфликта".