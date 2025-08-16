УКР
490 9

Єдиною першопричиною агресії РФ проти України є сам режим Путіна, - Кубілюс

Кубілюс про першопричини війни

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріюс Кубілюс назвав єдиною першопричиною військової агресії Росії проти України "сам авторитарний та агресивний режим Путіна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кубілюс написав у соцмережі X.

"Путін повторює, що зупинить війну проти України, якщо буде досягнуто згоди "про усунення всіх першопричин конфлікту". Путіну потрібно пам’ятати, що єдиною "першопричиною" агресії Росії проти України є сам авторитарний та агресивний режим Путіна", - йдеться в дописі.

Також Кубілюс наголосив, що тільки російський народ може "усунути всі першопричини конфлікту".

Також читайте: Путін про війну: "Росія не захоплює території України, а повертає своє"

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив про те, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".

Кубілюс про першопричину агресії РФ проти України

Автор: 

путін володимир (24566) Кубілюс Андрюс (66)
***** та увесь *****стан - єдина першопричина війни проти України
16.08.2025 21:49 Відповісти
Генетика кацапів причина всіх їхніх ординських дій.
16.08.2025 22:07 Відповісти
Цікаво, коли Всунь Дзинь Пинь окупує Тайвань, то американський президент тожепажмбот йому краба?
16.08.2025 21:50 Відповісти
Абсолютно вірно. Нема чого й додати.
16.08.2025 21:51 Відповісти
Ліквідація першопричини - евтаназія *****
16.08.2025 21:53 Відповісти
До Путина не воевала? Проблема Империалистическая система. Какая бы власть не была, политика не изменится. Империализм - подразумевает постоянное расширение Империи и захват земель и ресурсов. Война была и при Медведеве с Грузией откусили кусок и при Ельцине Чечню захватывали, раньше Афганистан захватывали, раньше Финляндию, раньше прибалтику, раньше Польшу. И все при разных правителях и так раньше и раньше идет всю историю и независимо Империя Петра и были захваты или Грозного или других. Это система Империалистическая - захват земель и ресурсов и за счет захватов народов пополнения населения и за счет ресурсов подготовка к дальнейшей войне с новыми завоеваниями.
16.08.2025 22:01 Відповісти
І, сподіваюсь, скоро ця першопричина зникне.
16.08.2025 22:08 Відповісти
Невже хоч хтось з європейських політиків додумався це сказати! Тепер це треба донести до Трампа, нехай передасть пуйлу! Бо більше нікому плішивому очі на правду відкрити! Все його оточення ссикливі і продажні тварі!
16.08.2025 22:10 Відповісти
першопричина війни - це російський фашизм
16.08.2025 22:48 Відповісти
 
 