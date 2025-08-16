Єдиною першопричиною агресії РФ проти України є сам режим Путіна, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріюс Кубілюс назвав єдиною першопричиною військової агресії Росії проти України "сам авторитарний та агресивний режим Путіна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кубілюс написав у соцмережі X.

"Путін повторює, що зупинить війну проти України, якщо буде досягнуто згоди "про усунення всіх першопричин конфлікту". Путіну потрібно пам’ятати, що єдиною "першопричиною" агресії Росії проти України є сам авторитарний та агресивний режим Путіна", - йдеться в дописі.

Також Кубілюс наголосив, що тільки російський народ може "усунути всі першопричини конфлікту".

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив про те, що для закінчення війни в Україні треба "усунути першопричини конфлікту".