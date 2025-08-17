УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
США повинні стояти на боці правди і справедливості, - духовний радник Трампа Бернс висловився на підтримку України

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, заявив, що Америка повинна стояти на боці правди і справедливості.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи нещодавні переговори Трампа і Путіна на Алясці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бернс назвав зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним "критичним моментом" для США та глобальної боротьби за свободу.

"Україна багато разів погоджувалася на припинення вогню, але саме Росія продовжує порушувати ці домовленості та ескалувати насильство. Невинні сім'ї руйнуються. Гинуть люди", - написав Бернс.

Він зазначив, що "зараз не час для порожніх жестів".

"Зараз час для сміливого лідерства. Миру не досягти, замовчуючи жертв або винагороджуючи агресію. Миру можна досягти, твердо дотримуючись принципів. Ми не служимо Богу плутанини. Ми служимо Богу справедливості, а справедливість вимагає, щоб ми стояли на боці України і говорили правду владі", - підсумував Бернс.

Читайте також: Ландсбергіс про зустріч Трампа і Путіна: Вбивче свавілля Путіна було винагороджене найвищими почестями

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Читайте також: Єдиною першопричиною агресії РФ проти України є сам режим Путіна, - Кубілюс

путін володимир (24566) США (24058) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+2
притомна людина...
17.08.2025 00:56 Відповісти
+2
Хоч один голос правди й духу.
17.08.2025 00:58 Відповісти
+1
***** веде Трампа до Нобелівський премії ПО ТРУПАХ УКРАІНЦІВ

https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
17.08.2025 00:51 Відповісти
***** веде Трампа до Нобелівський премії ПО ТРУПАХ УКРАІНЦІВ

https://pbs.twimg.com/media/GyeGPpjXAAEqyE3?format=jpg&name=large
17.08.2025 00:51 Відповісти
їбучий сором ця фотка...
17.08.2025 00:58 Відповісти
Пусті слова про право бідних.
17.08.2025 00:51 Відповісти
З їв хутин голуба миру
17.08.2025 00:53 Відповісти
притомна людина...
17.08.2025 00:56 Відповісти
Хоч один голос правди й духу.
17.08.2025 00:58 Відповісти
Пастор дорозмовляється, що Трамп його вижене і замінить гундяєм
Пастор, вижени з Трампа диявола, якого в нього заселили москальські хвойди багато років тому.
Бо Трамп ще в першу свою каденцію захищав кацапів, що законодавцям прийшлося заборонити йому визнавати законною анексію Криму.

Як Трампа обрали на другий термін, як він переміг Ніккі Хейлі на партійних виборах - це зрозуміти неможливо, невже американці дурніші за українців? Українці до 1991 року не мали свободи слова, та й після того не мали її аж до Помаранчевої революції (Ґонґадзе всі пам'ятають, як Кучма вбив?), а чому американці поводять себе так, ніби не вміють думати самостійно, ніби за них десятки років думала комуністична партія? Як таке можливо?
17.08.2025 00:58 Відповісти
Ну после выборов 19 года сложно кому то ставить в претензию если они выбрали скажем так - не очень хорошего политика.
17.08.2025 01:08 Відповісти
У Тампона ***** духовний радник
17.08.2025 01:11 Відповісти
Багато слів.
А дій ніяк..
Це є ЮСА
17.08.2025 01:15 Відповісти
 
 