США повинні стояти на боці правди і справедливості, - духовний радник Трампа Бернс висловився на підтримку України

Пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа, заявив, що Америка повинна стояти на боці правди і справедливості.

Про це він написав у соцмережі Х, коментуючи нещодавні переговори Трампа і Путіна на Алясці.

Бернс назвав зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним "критичним моментом" для США та глобальної боротьби за свободу.

"Україна багато разів погоджувалася на припинення вогню, але саме Росія продовжує порушувати ці домовленості та ескалувати насильство. Невинні сім'ї руйнуються. Гинуть люди", - написав Бернс.

Він зазначив, що "зараз не час для порожніх жестів".

"Зараз час для сміливого лідерства. Миру не досягти, замовчуючи жертв або винагороджуючи агресію. Миру можна досягти, твердо дотримуючись принципів. Ми не служимо Богу плутанини. Ми служимо Богу справедливості, а справедливість вимагає, щоб ми стояли на боці України і говорили правду владі", - підсумував Бернс.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

