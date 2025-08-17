2 825 42
Є великий прогрес щодо РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Стався великий прогрес щодо РФ. Слідкуйте за новинами", - йдеться в повідомленні.
Ні, я радію - що за кілька років відіспалась, но це якось вже такий товстий натяк..
Щоб мудрий нарід напрацював рефлекс - робите що накажуть немає обстрілів - не робите є. Так завжди виховували слухняних рабів...
Домовився про співпрацю з к@ц@п@ми?
оце, *** прогрес!!!!
Не чекайте від нього санкціії проти росії.
«Журналіст: Це та угода, яка лежить на столі? Україна має погодитися віддати весь Донбас Росії, включно з територіями, які зараз навіть не окуповані?
Віткофф: Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих 5 регіонів.»
****. А яка область п'ята? ***** ще не вибрав?
🤡
За чим я маю слідкувати коли цілодобову російські дрони полюють на людей і їх домівки!!
Ну, вже ж обмазався в лайні і крові, то.помийся і отямся!!!! І будь людиною, в якої є гідність.і совість і хоч трохи розуму!!!!!!!!!