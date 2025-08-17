УКР
Новини Заяви Трампа
Є великий прогрес щодо РФ, - Трамп

Трамп про рф

Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Стався великий прогрес щодо РФ. Слідкуйте за новинами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби я не був президентом, Путін захопив би всю Україну, - Трамп

Трамп про РФ

росія (67230) Трамп Дональд (6896)
Топ коментарі
+15
Одна з його білок у голові.
17.08.2025 16:37 Відповісти
+11
Хто приніс Трампу таку добру новину?
17.08.2025 16:33 Відповісти
+9
ПНХ
17.08.2025 16:33 Відповісти
ПНХ
17.08.2025 16:33 Відповісти
Хто приніс Трампу таку добру новину?
17.08.2025 16:33 Відповісти
Одна з його білок у голові.
17.08.2025 16:37 Відповісти
Кажуть шо це Віткофф підсуєтився
17.08.2025 16:52 Відповісти
рижий нарцис впав в неадикват
17.08.2025 17:05 Відповісти
Після отієї зустрічи й умов пуйла..шось п@дари обстрілюють тільки ті території, на які око поклали..

Ні, я радію - що за кілька років відіспалась, но це якось вже такий товстий натяк..
17.08.2025 16:39 Відповісти
А це й була причина обстрілів.
Щоб мудрий нарід напрацював рефлекс - робите що накажуть немає обстрілів - не робите є. Так завжди виховували слухняних рабів...
17.08.2025 16:51 Відповісти
Та отож..
17.08.2025 17:22 Відповісти
ху йло просто боїться сполохати Чуба і тому зараз не газує з масштабними обстрілами. проте якщо завтра-післязавтра Вова з європейцями відкинуть ті вимоги, які ху йло передало через Чуба, то масштабні обстріли можуть відновитися..
17.08.2025 16:58 Відповісти
Альцгеймер.
17.08.2025 16:55 Відповісти
знову пердоне в калюжу
17.08.2025 16:35 Відповісти
Наверное рыжий маразматик перепутал прогресс и регрессом.
17.08.2025 16:35 Відповісти
Та нє. Судячи по мямлянню ішака у ху-йла є прогрес.
17.08.2025 16:39 Відповісти
Дуже важко зараз витримати, щоб не плюнути у фейс цього рудого дегенерата. Дуже хочеться, але свій монітор жалко забруднювати.
17.08.2025 16:36 Відповісти
Підр.
17.08.2025 16:37 Відповісти
є великий прогрес Альцмейгера , головне старе аморальне чмо США ...
17.08.2025 16:38 Відповісти
Інформації - нуль. Оце так заява!
17.08.2025 16:38 Відповісти
Який прогрес?
Домовився про співпрацю з к@ц@п@ми?
17.08.2025 16:39 Відповісти
У кацапів прогрес...
17.08.2025 16:40 Відповісти
Швидше за все
17.08.2025 16:43 Відповісти
Они не могут захватить Донецкую обл. поэтому давят, чтобы мы ее сдали. И пойдут на Днепропетровскую.
17.08.2025 16:39 Відповісти
Може подохне..з пуйлом..
17.08.2025 16:40 Відповісти
американські солдати на колінах повзають перед кацапським літаком!
оце, *** прогрес!!!!
17.08.2025 16:40 Відповісти
У вересні засідання Нобеля. Тому "прогрес" пі'дору треба кров з носа....
17.08.2025 16:41 Відповісти
Стався чудовий прогресс альцгеймера причому в обох дурнів.
17.08.2025 16:43 Відповісти
Я закінчу війну за 24 години!Як ти вже заїбав своїм ********!
17.08.2025 16:44 Відповісти
Вже навіть нема бажання коментувати словесну діарею фсбешної затички.
17.08.2025 16:45 Відповісти
"STAY STUNNED! President DJT"
17.08.2025 16:48 Відповісти
у певному віці, якщо вдалось сходити у памперс, то це вже великий прогрес.
17.08.2025 16:55 Відповісти
17.08.2025 16:55 Відповісти
У путлера обнаружили рак?
17.08.2025 16:57 Відповісти
Хоч одна користь від зустрічі на Алясці :спецслужбам США мабуть вдалося взяти аналіз ДНК з піссуара після пуйла ,але може бути облом , є психологи які кажуть що то був двійник з поганялом "спортсмен-говорун".
17.08.2025 17:09 Відповісти
ця курва буде розповідати що це не лайно, а шоколад ..
Не чекайте від нього санкціії проти росії.
17.08.2025 17:00 Відповісти
Скорее всего перемирие на месяц
17.08.2025 17:01 Відповісти
Щось половина республіканців не замітила ніякого прогресу і за словами Пінкуса звинувачує Трампакса у зраді американських інтересів.
17.08.2025 17:02 Відповісти
О, прокинувся, млть...
17.08.2025 17:02 Відповісти
Путлєр помер???
17.08.2025 17:09 Відповісти
Дії рижого чуба не можуть бути пояснені тим, що він агент "краснов" бо дуже топорно. Не можуть бути пояснені якоюсь хитрою схемою - там зараз він зібрав навколо себе лизоблюдів, а тому ці схеми банально нікому втілювати. Не можна пояснити і банальним цинізмом, типу бізнес є бізнес, бо там взагалі ні про що... нафта в арктиці...серʼйозно? Коли її на суходолі штатів завались. Ні і тощо, всі економічні прожекти це фуфло. Але в мене є чітке пояснення його діям: він кінчений.
17.08.2025 17:09 Відповісти
Тобто.це оцей прогрес, коли віткррфі, ця стара замизгана ганчіркавжекаже прл п'ять областей?
«Журналіст: Це та угода, яка лежить на столі? Україна має погодитися віддати весь Донбас Росії, включно з територіями, які зараз навіть не окуповані?

Віткофф: Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих 5 регіонів.»
****. А яка область п'ята? ***** ще не вибрав?
🤡
17.08.2025 17:11 Відповісти
Деменцій уже остогид - з кожної праски "припиняє війну" вимагаючи разом з ****** капітуляції України. Такої ганьби щоб Президент США виступав рупором диктатора **********, якого визнано злочинцем і оголошено в міжнародний розшук ще не було. Трумп йому не тільки червону доріжку постелив, а ще й на лімузині покатав...
17.08.2025 17:12 Відповісти
Не уявляю, в чому він бачить прогрес?
За чим я маю слідкувати коли цілодобову російські дрони полюють на людей і їх домівки!!
Ну, вже ж обмазався в лайні і крові, то.помийся і отямся!!!! І будь людиною, в якої є гідність.і совість і хоч трохи розуму!!!!!!!!!
17.08.2025 17:15 Відповісти
Невже ***** привозив на Аляску мАЦковських щльондр ''золотий дощ'' яких ьак подобається рудому чорту і сьогодні він згадав про це?
17.08.2025 17:19 Відповісти
 
 