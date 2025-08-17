4 381 58
Есть большой прогресс в отношении РФ, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении России.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Произошел большой прогресс в отношении РФ. Следите за новостями", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+23 Die HARD #603110
показать весь комментарий17.08.2025 16:37 Ответить Ссылка
+21 shana
показать весь комментарий17.08.2025 16:33 Ответить Ссылка
+17 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий17.08.2025 16:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ні, я радію - що за кілька років відіспалась, но це якось вже такий товстий натяк..
Щоб мудрий нарід напрацював рефлекс - робите що накажуть немає обстрілів - не робите є. Так завжди виховували слухняних рабів...
Домовився про співпрацю з к@ц@п@ми?
оце, *** прогрес!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=WnvMcMV7eMQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
Не чекайте від нього санкціії проти росії.
«Журналіст: Це та угода, яка лежить на столі? Україна має погодитися віддати весь Донбас Росії, включно з територіями, які зараз навіть не окуповані?
Віткофф: Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих 5 регіонів.»
****. А яка область п'ята? ***** ще не вибрав?
🤡
За чим я маю слідкувати коли цілодобову російські дрони полюють на людей і їх домівки!!
Ну, вже ж обмазався в лайні і крові, то.помийся і отямся!!!! І будь людиною, в якої є гідність.і совість і хоч трохи розуму!!!!!!!!!
Всі, хто тепер пожме руку Трампу тоже будуть законтачені.