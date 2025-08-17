РУС
Новости
4 381 58

Есть большой прогресс в отношении РФ, - Трамп

Трамп про рф

Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении России.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Произошел большой прогресс в отношении РФ. Следите за новостями", - говорится в сообщении.

Трамп о РФ

россия (96902) Трамп Дональд (6377)
+23
Одна з його білок у голові.
17.08.2025 16:37 Ответить
+21
ПНХ
17.08.2025 16:33 Ответить
+17
Хто приніс Трампу таку добру новину?
17.08.2025 16:33 Ответить
ПНХ
17.08.2025 16:33 Ответить
Хто приніс Трампу таку добру новину?
17.08.2025 16:33 Ответить
Одна з його білок у голові.
17.08.2025 16:37 Ответить
Кажуть шо це Віткофф підсуєтився
17.08.2025 16:52 Ответить
рижий нарцис впав в неадикват
17.08.2025 17:05 Ответить
Після отієї зустрічи й умов пуйла..шось п@дари обстрілюють тільки ті території, на які око поклали..

Ні, я радію - що за кілька років відіспалась, но це якось вже такий товстий натяк..
17.08.2025 16:39 Ответить
А це й була причина обстрілів.
Щоб мудрий нарід напрацював рефлекс - робите що накажуть немає обстрілів - не робите є. Так завжди виховували слухняних рабів...
17.08.2025 16:51 Ответить
Та отож..
17.08.2025 17:22 Ответить
ху йло просто боїться сполохати Чуба і тому зараз не газує з масштабними обстрілами. проте якщо завтра-післязавтра Вова з європейцями відкинуть ті вимоги, які ху йло передало через Чуба, то масштабні обстріли можуть відновитися..
17.08.2025 16:58 Ответить
Альцгеймер.
17.08.2025 16:55 Ответить
знову пердоне в калюжу
17.08.2025 16:35 Ответить
Наверное рыжий маразматик перепутал прогресс и регрессом.
17.08.2025 16:35 Ответить
Та нє. Судячи по мямлянню ішака у ху-йла є прогрес.
17.08.2025 16:39 Ответить
Дуже важко зараз витримати, щоб не плюнути у фейс цього рудого дегенерата. Дуже хочеться, але свій монітор жалко забруднювати.
17.08.2025 16:36 Ответить
Підр.
17.08.2025 16:37 Ответить
є великий прогрес Альцмейгера , головне старе аморальне чмо США ...
17.08.2025 16:38 Ответить
Інформації - нуль. Оце так заява!
17.08.2025 16:38 Ответить
Який прогрес?
Домовився про співпрацю з к@ц@п@ми?
17.08.2025 16:39 Ответить
У кацапів прогрес...
17.08.2025 16:40 Ответить
Швидше за все
17.08.2025 16:43 Ответить
Они не могут захватить Донецкую обл. поэтому давят, чтобы мы ее сдали. И пойдут на Днепропетровскую.
17.08.2025 16:39 Ответить
Може подохне..з пуйлом..
17.08.2025 16:40 Ответить
американські солдати на колінах повзають перед кацапським літаком!
оце, *** прогрес!!!!
17.08.2025 16:40 Ответить
У вересні засідання Нобеля. Тому "прогрес" пі'дору треба кров з носа....
17.08.2025 16:41 Ответить
Ото буде прикол, якщо замість Нобеля отримає Ігнобеля
17.08.2025 17:32 Ответить
Стався чудовий прогресс альцгеймера причому в обох дурнів.
17.08.2025 16:43 Ответить
Я закінчу війну за 24 години!Як ти вже заїбав своїм ********!
17.08.2025 16:44 Ответить
Вже навіть нема бажання коментувати словесну діарею фсбешної затички.
17.08.2025 16:45 Ответить
"STAY STUNNED! President DJT"
17.08.2025 16:48 Ответить
у певному віці, якщо вдалось сходити у памперс, то це вже великий прогрес.
17.08.2025 16:55 Ответить
17.08.2025 16:55 Ответить
У путлера обнаружили рак?
17.08.2025 16:57 Ответить
Хоч одна користь від зустрічі на Алясці :спецслужбам США мабуть вдалося взяти аналіз ДНК з піссуара після пуйла ,але може бути облом , є психологи які кажуть що то був двійник з поганялом "спортсмен-говорун".
17.08.2025 17:09 Ответить
путлєр - віртуальна мультиособа, яка у фізичному світі "матеріалізується", як одна з осіб з групи спеціально підготовлених співробітників ФСО - двійників путлєра. Деякі двійники путлєра вже відомі і непогано розпізнаються фахівцями, але не Трампом. За посиланням нижче обговорюються результати спостереження за двійником, який імовірно представляв путлєра під час зустрічі з Трампом на Алясці:
https://www.youtube.com/watch?v=WnvMcMV7eMQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
17.08.2025 17:39 Ответить
ця курва буде розповідати що це не лайно, а шоколад ..
Не чекайте від нього санкціії проти росії.
17.08.2025 17:00 Ответить
Скорее всего перемирие на месяц
17.08.2025 17:01 Ответить
Щось половина республіканців не замітила ніякого прогресу і за словами Пінкуса звинувачує Трампакса у зраді американських інтересів.
17.08.2025 17:02 Ответить
О, прокинувся, млть...
17.08.2025 17:02 Ответить
Путлєр помер???
17.08.2025 17:09 Ответить
Дії рижого чуба не можуть бути пояснені тим, що він агент "краснов" бо дуже топорно. Не можуть бути пояснені якоюсь хитрою схемою - там зараз він зібрав навколо себе лизоблюдів, а тому ці схеми банально нікому втілювати. Не можна пояснити і банальним цинізмом, типу бізнес є бізнес, бо там взагалі ні про що... нафта в арктиці...серʼйозно? Коли її на суходолі штатів завались. Ні і тощо, всі економічні прожекти це фуфло. Але в мене є чітке пояснення його діям: він кінчений.
17.08.2025 17:09 Ответить
Тобто.це оцей прогрес, коли віткррфі, ця стара замизгана ганчіркавжекаже прл п'ять областей?
«Журналіст: Це та угода, яка лежить на столі? Україна має погодитися віддати весь Донбас Росії, включно з територіями, які зараз навіть не окуповані?

Віткофф: Знаєте, послухайте, я не впевнений, що у нас зараз є час, щоб розглядати всі різні питання щодо цих 5 регіонів.»
****. А яка область п'ята? ***** ще не вибрав?
🤡
17.08.2025 17:11 Ответить
П'ята - Крим.
17.08.2025 17:36 Ответить
Деменцій уже остогид - з кожної праски "припиняє війну" вимагаючи разом з ****** капітуляції України. Такої ганьби щоб Президент США виступав рупором диктатора **********, якого визнано злочинцем і оголошено в міжнародний розшук ще не було. Трумп йому не тільки червону доріжку постелив, а ще й на лімузині покатав...
17.08.2025 17:12 Ответить
Не уявляю, в чому він бачить прогрес?
За чим я маю слідкувати коли цілодобову російські дрони полюють на людей і їх домівки!!
Ну, вже ж обмазався в лайні і крові, то.помийся і отямся!!!! І будь людиною, в якої є гідність.і совість і хоч трохи розуму!!!!!!!!!
17.08.2025 17:15 Ответить
Невже ***** привозив на Аляску мАЦковських щльондр ''золотий дощ'' яких ьак подобається рудому чорту і сьогодні він згадав про це?
17.08.2025 17:19 Ответить
Ну так у московіїї є прогрес,їх хотєлки почали обговорювати як виконувати ,а не те як покарати агрессора (
17.08.2025 17:29 Ответить
Щоб тобі такий геморой виріс як твійпрогрес виродок
17.08.2025 17:29 Ответить
Великий прогрес- Чубчик вкотре відсмоктав у свого хазяїна. Є чим пишатися.
17.08.2025 17:35 Ответить
Тріпло...
17.08.2025 17:39 Ответить
знову дід пігулки забув прийняти
17.08.2025 17:43 Ответить
Трамп пожав руку підарасу, Трамп законтачений.
Всі, хто тепер пожме руку Трампу тоже будуть законтачені.
17.08.2025 18:02 Ответить
Зеля завтра збирається
17.08.2025 18:48 Ответить
Трампу вже давно варто змінить офіційну (і неофіційну) титулатуру ... Не "президент США", а "Повноважний представник РФ у Овальному кабінеті Білого дому" і ("підстилка Путіна")...
17.08.2025 18:28 Ответить
Трамп красава. Він єдиний хто зацікавлений у розв'язання проблеми. Завдяки йому Україна залишиться на карті світу та матиме шанс на майбутнє.
17.08.2025 18:38 Ответить
А в яких кордонах? Та чи надовго
17.08.2025 18:49 Ответить
а що він такого зробив, яким чином?
17.08.2025 19:24 Ответить
 
 