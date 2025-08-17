Есть большой прогресс в отношении РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в отношении России.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Произошел большой прогресс в отношении РФ. Следите за новостями", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы я не был президентом, Путин захватил бы всю Украину, - Трамп