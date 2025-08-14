РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8247 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
4 216 104

Если бы я не был президентом, Путин захватил бы всю Украину, - Трамп

путин, трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не был президентом то кремлевский диктатор Владимир Путин захватил бы всю территорию Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

Трамп отметил, что Путин и Зеленский "заключат мир".

Он также убежден, что российский диктатор не будет "играть с ним".

Также читайте: Более важной будет следующая встреча, где буду я, Зеленский и Путин, - Трамп

"Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была бы состояться. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы гораздо быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что если встреча между ним и правителем РФ будет неудачной, "она закончится очень быстро".

"Если это будет удачная встреча, мы получим мир в ближайшем будущем", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписание документов по итогам саммита Трампа и Путина на Аляске не ожидается, - Песков

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) война в Украине (5677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+70
Санітари, ви де?
показать весь комментарий
14.08.2025 21:48 Ответить
+32
І що мудрого зробив рижий, зупинив поставки зброї нам?
показать весь комментарий
14.08.2025 21:48 Ответить
+27
Слабоумний нарцис а ще і клінічний ідіот.Мудрий американський нарід обрав тупого блазня.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тобто Трамп зі своїми викрутасами підтримує рашу по цьому КАЧАЧОМУ ТЕСТУ
показать весь комментарий
14.08.2025 22:57 Ответить
Свій до свого про своє.
показать весь комментарий
14.08.2025 23:01 Ответить
Такого дурного президента Америка ще не мала ,дивує позиція республіканської партія яка не спроможня навіть мати свою позицію перетворилась у стадо слухняних баранів ,ну і демократи замість того що б провести з'їзд обрати лідера і викривати цього недоумка ,що б на наступних виборах в конгрес перемогти і проголосувати за іпічмент.
показать весь комментарий
14.08.2025 23:03 Ответить
якби вороги України Чучма Ющарий та ін зоставили хоч би тактичну ЯЗ війни б не було.
Тактична ЯЗ не несла ніякої загрози ні ЄС ні США. То зрозуміло що її забрали таким чином готуючи цю віну від німця по національності х ла путіна в перекладі з німецької індик. Його сімя законсервовані агенти Абвера що перейшли слугувати заокеанцям.
Чому херівництво України не садовить цих мерзотників .тому що вони теж гвинтик заокеанського Геноциду.
показать весь комментарий
14.08.2025 23:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 