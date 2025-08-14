Если бы я не был президентом, Путин захватил бы всю Украину, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не был президентом то кремлевский диктатор Владимир Путин захватил бы всю территорию Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

Трамп отметил, что Путин и Зеленский "заключат мир".

Он также убежден, что российский диктатор не будет "играть с ним".

Также читайте: Более важной будет следующая встреча, где буду я, Зеленский и Путин, - Трамп

"Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была бы состояться. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы гораздо быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что если встреча между ним и правителем РФ будет неудачной, "она закончится очень быстро".

"Если это будет удачная встреча, мы получим мир в ближайшем будущем", - добавил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписание документов по итогам саммита Трампа и Путина на Аляске не ожидается, - Песков