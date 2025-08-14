УКР
Якби я не був президентом, Путін захопив би всю Україну, - Трамп

путін, трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не був президентом то кремлівський диктатор Володимир Путін захопив би всю територію України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

Трамп зазначив, що Путін і Зеленський "укладуть мир".

Він також переконаний, що російський диктатор не буде "грати з ним".

Також читайте: Важливішою буде наступна зустріч, де буду я, Зеленський та Путін, - Трамп

"Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися. Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися", – заявив Трамп.

Президент США додав, що якщо зустріч між ним і правителем РФ буде невдалою, "вона закінчиться дуже швидко".

"Якщо це буде вдала зустріч, ми отримаємо мир у найближчому майбутньому", – додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання документів за підсумками саміту Трампа і Путіна на Алясці не очікується, - Пєсков

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788) війна в Україні (5716)
Топ коментарі
+63
Санітари, ви де?
показати весь коментар
14.08.2025 21:48 Відповісти
+29
І що мудрого зробив рижий, зупинив поставки зброї нам?
показати весь коментар
14.08.2025 21:48 Відповісти
+23
А кто наши войска под Бахмутом без снарядов на полгода оставил маразматик рыжий?
показати весь коментар
14.08.2025 21:49 Відповісти
Санітари, ви де?
показати весь коментар
14.08.2025 21:48 Відповісти
Санітари казали, що це не лікується, тож на хибні виклики більш не поїдуть
показати весь коментар
14.08.2025 22:01 Відповісти
Та санітари самі на штатівський дурці зробили день відкритих дверцят...
показати весь коментар
14.08.2025 22:02 Відповісти
санітари безслівні, вони на канікулах від цього сорому , думають пересидіти, а коли повернуться в парламент, ( а там навіть є ПАЛАТА) й всі буйства Американського Найвеличнішого отримають свої оцінки в світі та у власній країні .
показати весь коментар
14.08.2025 22:10 Відповісти
І що мудрого зробив рижий, зупинив поставки зброї нам?
показати весь коментар
14.08.2025 21:48 Відповісти
Пан Байден від реготу живіт надірве
показати весь коментар
14.08.2025 21:48 Відповісти
та да на початку війни пообіцяв надати зброю щоб Україна пермогла в цій війні, а по факту надав якийсь застарілий хлам для окопних боїв , з забороную бити по теріторіх РФ. тепер сміється , "развьол как котят"
показати весь коментар
14.08.2025 22:17 Відповісти
А кто наши войска под Бахмутом без снарядов на полгода оставил маразматик рыжий?
показати весь коментар
14.08.2025 21:49 Відповісти
То Ви промахнулися на рік, це вже була Авдіївка та початок боїв за Часів-Яр з Торецьком
показати весь коментар
14.08.2025 21:53 Відповісти
Наверное,но факт блокировок поставок был.
показати весь коментар
14.08.2025 21:58 Відповісти
та ще й який !

більше ніж півроку !

.
показати весь коментар
14.08.2025 22:05 Відповісти
не маразматик рудий, а курва !
показати весь коментар
14.08.2025 22:04 Відповісти
Путін не буде зі мною бавитись, сказав Трамп. І добавив- Це я буду бавитись з ним, грати в дохтора -проктолога з шершавим язичком.
показати весь коментар
14.08.2025 21:49 Відповісти
Та путя завезе йому на Аляску ящик баксів і Трамп все порішає как надо
показати весь коментар
14.08.2025 22:08 Відповісти
Не маю сумніву, що Трампу подобається вирішувати все за гроші на особистий рахунок. Але в їхньому з ****** мезальянсі є ще якісь закриті для світу відносини.
показати весь коментар
14.08.2025 22:11 Відповісти
Слабоумний нарцис а ще і клінічний ідіот.Мудрий американський нарід обрав тупого блазня.
показати весь коментар
14.08.2025 21:50 Відповісти
наша ЗЄлічка проти цього нарциса просто одуванчик

.
показати весь коментар
14.08.2025 22:06 Відповісти
Дебіл дебілом.
показати весь коментар
14.08.2025 21:51 Відповісти
"Дядя Дональд.- ти дурак?" (с)
показати весь коментар
14.08.2025 21:51 Відповісти
Більше ніж дурак, більше ніж ідіот, воно ******* на всю голову!!!
показати весь коментар
14.08.2025 22:43 Відповісти
брехня
показати весь коментар
14.08.2025 21:52 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 21:52 Відповісти
"Укладуть мир" ? Це не війна на Марсі за нічийну територію, де дві сторони мають сісти, подивитись в очі і пожати руки.

путін і росіяни - напали на Україну, окупували 20% території. ще й вписали в параша-конституцію чужі землі.
показати весь коментар
14.08.2025 21:53 Відповісти
Бери вище - путлєр вже був би в Ліссабоні
показати весь коментар
14.08.2025 21:53 Відповісти
немає "сечі" слухати рудого *****))
показати весь коментар
14.08.2025 21:53 Відповісти
Це мабуть він про ту Україну що на побережжі якогось ОКЕАНУ.
показати весь коментар
14.08.2025 21:54 Відповісти
Т-72 и буряты увязли в грязи огородов, вместо того, что бы поехать по шоссе з "Великого будівництва" прямо на Киев. При этом CNN вполне себе и достаточно долго показывала длинную колонну техники, что ехала на Киев. По шоссе. П.С. Маразматик Трамп видимо вспоминал книгу Отто Кариуса "Тигры в грязи".
показати весь коментар
14.08.2025 21:54 Відповісти
Барон Трампхаузен.
показати весь коментар
14.08.2025 21:54 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 21:55 Відповісти
Так ти ж і не був президентом.
То чому путін не захопив Україну?
показати весь коментар
14.08.2025 21:55 Відповісти
бо путін поїхав по сєльськохозяйствених дорогах

.
показати весь коментар
14.08.2025 22:08 Відповісти
І пів світу заржали від душі, бо святий знову дав про себе знати, але забув про Байдена та Обаму нагадати!
показати весь коментар
14.08.2025 21:55 Відповісти
Як має бути насрано у цій великій голові...? І хтось туди постійно добавляє свіженького...
показати весь коментар
14.08.2025 21:57 Відповісти
Там живе скажена білка.
показати весь коментар
14.08.2025 22:24 Відповісти
если бы ты рыжая мразь не был президентом то США продолжали бы активно поставлять оружие Украине и ни один из президентов не пожал бы клешню по локоть в крови **********!
показати весь коментар
14.08.2025 21:58 Відповісти
У бубочки з'явився кокурент
показати весь коментар
14.08.2025 21:58 Відповісти
куда там !
бубочка тремчачими пальцями вийняв цигарету з маріхуаною

.
показати весь коментар
14.08.2025 22:09 Відповісти
Про вдалу та невдалу зустрIч ничо не понятно…
показати весь коментар
14.08.2025 21:58 Відповісти
..но дуже цікаво))
показати весь коментар
14.08.2025 22:01 Відповісти
Агент КДБ "Краснов" явно загрався в А .Македонського..
показати весь коментар
14.08.2025 21:59 Відповісти
Стала відома сенсаційна інсайдерська інформація перед самітом на Алясці - міжзірковий обєкт 3I/ATLAS летить за Трампом, щоб він негайно припинив міжзоряні війни у всій Галактиці! Трамп погодився, але йому потрібен путлер, бо вдвох вони зможуть закінчити війни і в паралельній путлеровській Галактиці.
показати весь коментар
14.08.2025 22:00 Відповісти
"как же он работал в Очистке?"
показати весь коментар
14.08.2025 22:02 Відповісти
так він і не звільнявся
показати весь коментар
14.08.2025 22:10 Відповісти
Люблю себе найкращого!! Рідкісний дебіл!!!
показати весь коментар
14.08.2025 22:04 Відповісти
То це, значить, святий Донні в ніч на 24.02.22 телепатично вклав мені в голову ідею все кинути, взяти до рук помпову рушницю, ящик з коктейлями Молотова та зустрічати танкові колони на Житомирській трасі.
Це святий Донні зробив так, що я вже 3,5 років на війні.
показати весь коментар
14.08.2025 22:05 Відповісти
Если это будет удачная встреча, мы получим мир в ближайшем будущем", - добавил Трамп.

За 24 часа?
показати весь коментар
14.08.2025 22:06 Відповісти
"Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину",...

а так всего 20%, это же намного меньше" - слова которые он явно хотел сказать, но не договорил. Игра на контрасте, типа - без него вся Украина, с ним только 20%... (которые он хочет отдать )(уйлу)
показати весь коментар
14.08.2025 22:07 Відповісти
Донні! Тільки не кажи що ти нас придумав, це місце зайняте Леніним та австро-угорським генштабом.
показати весь коментар
14.08.2025 22:07 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 22:11 Відповісти
і Марс пуйло захопив би, але Трамп йому заборонив.
показати весь коментар
14.08.2025 22:08 Відповісти
Мама Трампа: Если мой сын идиот пойдёт в политику, это будет катастрофой для всего мира!
показати весь коментар
14.08.2025 22:08 Відповісти
Трамп найбільший піздабол серед всіх президентів США.
показати весь коментар
14.08.2025 22:09 Відповісти
Коли війна почалась в нас..Трамп Воював проти наполеона..Він шо забув?З Путлером на пару..От маразматик..
показати весь коментар
14.08.2025 22:09 Відповісти
Д'ЯКУВАТИ БОГУ І БАЙДІ,БО ЯКБИ НА ПОЧАТКУ РАШИСТСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ БУВ ЦЕЙ САМОЗАКОХАНИЙ ЧМОШНИК, ТО УКРАЇНА БУЛА БИ РАШИСТОМ ОКУПОВАНА ЗГІДНО РАШИСТСЬКИХ ПЛАНІВ ЗА ДВА ТИЖНІ...
показати весь коментар
14.08.2025 22:10 Відповісти
Синдром Данінга-Крюгера.
показати весь коментар
14.08.2025 22:12 Відповісти
Я так розумію, трамп навмисне завів орків в степи щоб вони там в багнюці застрягли.
Залишається взнати кому ж він віддав такий наказ?
показати весь коментар
14.08.2025 22:12 Відповісти
Дов...***.
показати весь коментар
14.08.2025 22:13 Відповісти
Трамп подписал с Украиной договор ресурсный с гарантиями безопасности. Он по сути присоединил Украину к США и должен защищать свои ресурсы и должен вооружать Украину и развивать, как часть агрегата США.
показати весь коментар
14.08.2025 22:15 Відповісти
Почав читати заголовок і був впевнений, що це ЗЄ сказав.
А ні - це інший довбойоб.
показати весь коментар
14.08.2025 22:15 Відповісти
Але ж як гарно! Два довбня завжди краще чим один.
показати весь коментар
14.08.2025 22:17 Відповісти
Навіть Янєлох до такого не додумався ляпнути.
показати весь коментар
14.08.2025 22:16 Відповісти
Ляпав аналогічне. Два валянка - пара.

"Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»."
показати весь коментар
14.08.2025 22:20 Відповісти
Точно ляпав. Я вже став забувати всі його перли.
показати весь коментар
14.08.2025 22:26 Відповісти
Виходить Трамп юзає інтелектуальну власність Зелідора. Хай платить роялті.
показати весь коментар
14.08.2025 22:29 Відповісти
Підозрюю, що в Трампа принципи, як у Бєні каломойського: "Борги віддають лише слабаки".
показати весь коментар
14.08.2025 22:35 Відповісти
І обидва ******* позаглядати пуйлу в очі.

"Трамп хоче подивитися путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім"

Джерело: https://censor.net/ua/n3568671
показати весь коментар
14.08.2025 22:27 Відповісти
Це нам за то що не молились
показати весь коментар
14.08.2025 22:18 Відповісти
Я, Я, Я , якби не Я,то Я, і більше *****.........
показати весь коментар
14.08.2025 22:21 Відповісти
Викликаю лікарів негайно..
показати весь коментар
14.08.2025 22:22 Відповісти
Боже, яке кончене...
Цікаво, чим же трамп завадив #уйлу?
Ще раз: БОЖЕ, ЯКЕ КОНЧЕНЕ...
показати весь коментар
14.08.2025 22:23 Відповісти
Руда срака виправдовується ще не обісравшись. Ото обсйор буде…
показати весь коментар
14.08.2025 22:24 Відповісти
Як би ти су..а не був президентом то куйло вже б получило люлей!!!!
показати весь коментар
14.08.2025 22:24 Відповісти
Псина аж из трусов выпрыгивает так хочет "почетную грамоту" -
Минулого місяця президент США Дональд Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.
показати весь коментар
14.08.2025 22:26 Відповісти
1 сері була : Порох нас усіх здав би ****)))
показати весь коментар
14.08.2025 22:26 Відповісти
Це взагалі-то стандартна тупа тактика переговорів. Він це для України говорить - мовляв, погоджуйтесь на мій бьютіфул діл бо від окупації вас ******
утримую тільки я.

Тобто зрозуміло хто має поступитися в результаті.
Але це якщо подумать. А так Трамп "тупий", да...
показати весь коментар
14.08.2025 22:27 Відповісти
Оце ти закрутив. Трамп хоч про це знає?
показати весь коментар
14.08.2025 22:31 Відповісти
**** тут крутить.
Всі його висєри останніх днів і про "танки в грязі" і оцей очевидно покликані нівелювати, знецінити всі заслуги умовного лоха-України. Щоб "спасись" та могла тільки виконавши його з ****** вимоги.
Це ж видно неозброєним оком...
показати весь коментар
14.08.2025 22:39 Відповісти
Якби це він тільки зараз почав нести хрень. А так - дід давав дрозда ще до початку інавгурації.
показати весь коментар
14.08.2025 22:44 Відповісти
Тут працює синдром Дан-Крюгера. Воно таки реально тупе і не розуміє що його потуги видно як на долоні...
показати весь коментар
14.08.2025 22:47 Відповісти
Якби я імєл коня, оце був би номер.
показати весь коментар
14.08.2025 22:31 Відповісти
я прочитав скай-н'юс, і в цій цитаті трамп каже про ймовірний майбутній час, що міг би трапитись після самміту, якби Президентом був хтось інший (і самміту не сталося б):

"If I weren't president, in my opinion, he would much rather take over all of Ukraine but I am president and he's not going to mess around with me."
показати весь коментар
14.08.2025 22:31 Відповісти
От і я про що.
Уй'обок просто давить на Україну щоб та погодилась на ху-йлячі забаганки. І він вже отримав ту іпану премію...
показати весь коментар
14.08.2025 22:45 Відповісти
Давай поставимо Камалу Гарріс та подивимось.
показати весь коментар
14.08.2025 22:35 Відповісти
Вона вже стара.
показати весь коментар
14.08.2025 22:38 Відповісти
Та навіть мій кіт, якому 11 років, був би кращий...
показати весь коментар
14.08.2025 22:49 Відповісти
Страшно уявити, щоб могло статися з Сонцем, якби Трамп не був президентом...
показати весь коментар
14.08.2025 22:38 Відповісти
лікування тут вже не доплможе
показати весь коментар
14.08.2025 22:41 Відповісти
Діагноз Трампа не міняється,
Песець на мозок насувається.
показати весь коментар
14.08.2025 22:44 Відповісти
І тут покращення стану очікувати не слід. Пацієнту буде тільки гірше.
показати весь коментар
14.08.2025 22:46 Відповісти
руде підрило...
показати весь коментар
14.08.2025 22:46 Відповісти
Господи, де ж громадяни США так нагрішили?
показати весь коментар
14.08.2025 22:49 Відповісти
trump is a CUNT...
показати весь коментар
14.08.2025 22:49 Відповісти
 
 