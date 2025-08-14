Якби я не був президентом, Путін захопив би всю Україну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не був президентом то кремлівський диктатор Володимир Путін захопив би всю територію України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.
Трамп зазначив, що Путін і Зеленський "укладуть мир".
Він також переконаний, що російський диктатор не буде "грати з ним".
"Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися. Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися", – заявив Трамп.
Президент США додав, що якщо зустріч між ним і правителем РФ буде невдалою, "вона закінчиться дуже швидко".
"Якщо це буде вдала зустріч, ми отримаємо мир у найближчому майбутньому", – додав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
більше ніж півроку !
.
.
путін і росіяни - напали на Україну, окупували 20% території. ще й вписали в параша-конституцію чужі землі.
То чому путін не захопив Україну?
.
бубочка тремчачими пальцями вийняв цигарету з маріхуаною
.
Це святий Донні зробив так, що я вже 3,5 років на війні.
За 24 часа?
а так всего 20%, это же намного меньше" - слова которые он явно хотел сказать, но не договорил. Игра на контрасте, типа - без него вся Украина, с ним только 20%... (которые он хочет отдать )(уйлу)
Залишається взнати кому ж він віддав такий наказ?
А ні - це інший довбойоб.
"Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»."
"Трамп хоче подивитися путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім"
Джерело: https://censor.net/ua/n3568671
Цікаво, чим же трамп завадив #уйлу?
Ще раз: БОЖЕ, ЯКЕ КОНЧЕНЕ...
Минулого місяця президент США Дональд Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.
утримую тільки я.
Тобто зрозуміло хто має поступитися в результаті.
Але це якщо подумать. А так Трамп "тупий", да...
Всі його висєри останніх днів і про "танки в грязі" і оцей очевидно покликані нівелювати, знецінити всі заслуги умовного лоха-України. Щоб "спасись" та могла тільки виконавши його з ****** вимоги.
Це ж видно неозброєним оком...
"If I weren't president, in my opinion, he would much rather take over all of Ukraine but I am president and he's not going to mess around with me."
Уй'обок просто давить на Україну щоб та погодилась на ху-йлячі забаганки. І він вже отримав ту іпану премію...
Песець на мозок насувається.