Якби я не був президентом, Путін захопив би всю Україну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не був президентом то кремлівський диктатор Володимир Путін захопив би всю територію України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

Трамп зазначив, що Путін і Зеленський "укладуть мир".

Він також переконаний, що російський диктатор не буде "грати з ним".

Також читайте: Важливішою буде наступна зустріч, де буду я, Зеленський та Путін, - Трамп

"Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися. Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися", – заявив Трамп.

Президент США додав, що якщо зустріч між ним і правителем РФ буде невдалою, "вона закінчиться дуже швидко".

"Якщо це буде вдала зустріч, ми отримаємо мир у найближчому майбутньому", – додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання документів за підсумками саміту Трампа і Путіна на Алясці не очікується, - Пєсков