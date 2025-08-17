Зеленський: Нам потрібні реальні переговори. Вони можуть початися там, де лінія фронту зараз

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідні реальні переговори, і вони можуть початися там, де зараз знаходиться лінія фронту.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави сказав, що реальні переговори для мирного врегулювання повинні вестисть стосовно лінії зіткнення.

"Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть розпочатися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія контакту є найкращим місцем для обговорення, і європейці підтримують це. Ми дякуємо всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області. Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України унеможливлює відмову від території або обмін землями",- заявив президент.

Зеленський також додав, що "оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія".

Він також вказав на те, що РФ не демонструє жодних ознак, що тристороння зустріч відбудеться.

"Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - додав очільник держави.

