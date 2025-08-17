УКР
Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
Зеленський: Нам потрібні реальні переговори. Вони можуть початися там, де лінія фронту зараз

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідні реальні переговори, і вони можуть початися там, де зараз знаходиться лінія фронту.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави сказав, що реальні переговори для мирного врегулювання повинні вестисть стосовно лінії зіткнення.

"Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть розпочатися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія контакту є найкращим місцем для обговорення, і європейці підтримують це. Ми дякуємо всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області. Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України унеможливлює відмову від території або обмін землями",- заявив президент.

Зеленський також додав, що "оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія".

Він також вказав на те, що РФ не демонструє жодних ознак, що тристороння зустріч відбудеться.

"Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - додав очільник держави.

Читайте також: Фон дер Ляєн про територіальні питання: Міжнародні кордони не можна змінювати силою, такі рішення не можуть ухвалюватися без України

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) перемовини (3060) територіальна цілісність (201)
Топ коментарі
+6
Тільки спробуй поступитися хоч одним метром нашої землі- гілляка на майдані тобі буде гарантована!
показати весь коментар
17.08.2025 17:07 Відповісти
+1
рагуль клоун у вищій владі- вирок УКРАЇНІ
показати весь коментар
17.08.2025 18:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
І тут Остапа понесло
показати весь коментар
17.08.2025 17:05 Відповісти
рагуль клоун у вищій владі- вирок УКРАЇНІ
показати весь коментар
17.08.2025 18:16 Відповісти
Реальні переговори були з одеським морпорт, щоб зняти "країну У", в зараз усе "понарошку".
показати весь коментар
17.08.2025 17:06 Відповісти
Тільки спробуй поступитися хоч одним метром нашої землі- гілляка на майдані тобі буде гарантована!
показати весь коментар
17.08.2025 17:07 Відповісти
от 🤡 під* р малолітній ,такі там де лінія фронту ...там де здав половину України ...як домовлялися з 18р у кремлі ,перед виборами , ох і **** ти зеленський !!!...
показати весь коментар
17.08.2025 17:07 Відповісти
Тьху на тебе! Жаба зелена.
показати весь коментар
17.08.2025 17:09 Відповісти
"Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - додав очільник держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3569102

Это типа тех которыми ты впердолил по параше вчера.
показати весь коментар
17.08.2025 17:15 Відповісти
Балака уже 4 роки а толку....
показати весь коментар
17.08.2025 17:21 Відповісти
Переговори краще всього починати, коли в тебе є балістичні і крилаті ракети, а ти лише з голою дупою
показати весь коментар
17.08.2025 17:39 Відповісти
Тобто збирається торгувати українськими територіями...
показати весь коментар
17.08.2025 17:40 Відповісти
Двома лідерами? Це кого він має на увазі? Завгоспа?
показати весь коментар
17.08.2025 17:46 Відповісти
Зеленский также добавил, что "поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия".

Нам нечего обсуждать. У нас есть Конституция и международно признанные границы. Сам факт, что он призывает это обсуждать, пахнет очень херово.
показати весь коментар
17.08.2025 17:41 Відповісти
Даремно для трьохсторонньої зустрічі США пхати,бо толку з Трампона ************* як з віткофа і решти(
показати весь коментар
17.08.2025 17:46 Відповісти
у відставку 🤡 чмо неголене ,чим скоріше тим краще , **** чуєш? !!!!....
показати весь коментар
17.08.2025 17:50 Відповісти
Ти,гівно, пам'ятай про Майдан та віла. Бо ти банкрут, думаєшь мир тебе врятує.
показати весь коментар
17.08.2025 18:17 Відповісти
Не здасть...засцить шмаркля..
показати весь коментар
17.08.2025 18:42 Відповісти
 
 