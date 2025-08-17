РУС
Зеленский: Нам нужны реальные переговоры. Они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимы реальные переговоры, и они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что реальные переговоры для мирного урегулирования должны вестись относительно линии соприкосновения.

"Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия контакта является лучшим местом для обсуждения, и европейцы поддерживают это. Мы благодарим всех. Россия все еще не достигла успеха в Донецкой области. Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями",- заявил президент.

Зеленский также добавил, что "поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия".

Он также указал на то, что РФ не демонстрирует никаких признаков, что трехсторонняя встреча состоится.

"Если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", - добавил глава государства.

Читайте также: Фон дер Ляйен о территориальных вопросах: Международные границы нельзя менять силой, такие решения не могут приниматься без Украины

Топ комментарии
+6
Тільки спробуй поступитися хоч одним метром нашої землі- гілляка на майдані тобі буде гарантована!
17.08.2025 17:07 Ответить
+1
рагуль клоун у вищій владі- вирок УКРАЇНІ
17.08.2025 18:16 Ответить
І тут Остапа понесло
17.08.2025 17:05 Ответить
рагуль клоун у вищій владі- вирок УКРАЇНІ
17.08.2025 18:16 Ответить
Реальні переговори були з одеським морпорт, щоб зняти "країну У", в зараз усе "понарошку".
17.08.2025 17:06 Ответить
Тільки спробуй поступитися хоч одним метром нашої землі- гілляка на майдані тобі буде гарантована!
17.08.2025 17:07 Ответить
от 🤡 під* р малолітній ,такі там де лінія фронту ...там де здав половину України ...як домовлялися з 18р у кремлі ,перед виборами , ох і **** ти зеленський !!!...
17.08.2025 17:07 Ответить
Тьху на тебе! Жаба зелена.
17.08.2025 17:09 Ответить
"Якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції", - додав очільник держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3569102

Это типа тех которыми ты впердолил по параше вчера.
17.08.2025 17:15 Ответить
Балака уже 4 роки а толку....
17.08.2025 17:21 Ответить
Переговори краще всього починати, коли в тебе є балістичні і крилаті ракети, а ти лише з голою дупою
17.08.2025 17:39 Ответить
Тобто збирається торгувати українськими територіями...
17.08.2025 17:40 Ответить
Двома лідерами? Це кого він має на увазі? Завгоспа?
17.08.2025 17:46 Ответить
Зеленский также добавил, что "поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия".

Нам нечего обсуждать. У нас есть Конституция и международно признанные границы. Сам факт, что он призывает это обсуждать, пахнет очень херово.
17.08.2025 17:41 Ответить
Даремно для трьохсторонньої зустрічі США пхати,бо толку з Трампона ************* як з віткофа і решти(
17.08.2025 17:46 Ответить
у відставку 🤡 чмо неголене ,чим скоріше тим краще , **** чуєш? !!!!....
17.08.2025 17:50 Ответить
Ти,гівно, пам'ятай про Майдан та віла. Бо ти банкрут, думаєшь мир тебе врятує.
17.08.2025 18:17 Ответить
Не здасть...засцить шмаркля..
17.08.2025 18:42 Ответить
 
 