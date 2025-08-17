Зеленский: Нам нужны реальные переговоры. Они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимы реальные переговоры, и они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что реальные переговоры для мирного урегулирования должны вестись относительно линии соприкосновения.

"Нам нужны реальные переговоры, а это значит, что они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. Линия контакта является лучшим местом для обсуждения, и европейцы поддерживают это. Мы благодарим всех. Россия все еще не достигла успеха в Донецкой области. Путин не смог ее захватить в течение 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или обмен землями",- заявил президент.

Зеленский также добавил, что "поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия".

Он также указал на то, что РФ не демонстрирует никаких признаков, что трехсторонняя встреча состоится.

"Если Россия отказывается, тогда нужны новые санкции", - добавил глава государства.

