Дві людини постраждали внаслідок російських атак на Сумщину, - ОВА

17 серпня внаслідок російських обстрілів Сумської області постраждали 2 людини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Близько 22:00 росіяни вдарили КАБом по Новослобідській громаді. Постраждала 57-річна жінка – її врятували зі зруйнованого будинку та доправили до лікарні. Стан жінки неважкий, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Крім того, ворожий дрон атакував цивільне авто у селі Миропільської громади. Внаслідок ще однієї атаки рф цього вечора постраждав 43-річний водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

обстріл (30361) Сумська область (4138) війна в Україні (5742)
