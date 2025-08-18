РУС
Два человека пострадали в результате российских атак на Сумскую область, - ОВА

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

17 августа в результате российских обстрелов Сумской области пострадали 2 человека.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Около 22:00 россияне ударили КАБом по Новослободской громаде. Пострадала 57-летняя женщина - ее спасли из разрушенного дома и доставили в больницу. Состояние женщины нетяжелое, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданское авто в селе Миропольской громады. В результате еще одной атаки рф этим вечером пострадал 43-летний водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Также читайте: Оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Сумской громады: есть повреждения

