Два человека пострадали в результате российских атак на Сумскую область, - ОВА
17 августа в результате российских обстрелов Сумской области пострадали 2 человека.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Около 22:00 россияне ударили КАБом по Новослободской громаде. Пострадала 57-летняя женщина - ее спасли из разрушенного дома и доставили в больницу. Состояние женщины нетяжелое, медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданское авто в селе Миропольской громады. В результате еще одной атаки рф этим вечером пострадал 43-летний водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
