Експосол США Брінк прокоментувала зустріч Зеленського та Трампа в лютому: Це була катастрофа, ми маємо підтримувати демократії і протистояти диктаторам
Перед зустріччю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, експосол Сполучених Штатів Бріджит Брінк прокоментувала їх попередню зустріч у лютому цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.
"Остання зустріч Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті була катастрофою – та однією з причин, чому я пішла з посади посла США в Україні. Ми маємо підтримувати демократії і протистояти диктаторам. Саме це робить Америку сильною", – розповіла Брінк.
Що передувало?
Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".
Згодом Посол США в Україні висловила співчуття родинам та близьким жертв ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня, та вказала, що РФ вдарила по місту.
10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.
11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потужна Катастрофа.
Массовое оболванивание 2018 - 2019 года...
"- Украина будет завоевана за три дня.
- Киев не сможет долго сопротивляться дольше месяца, танки уже в городе.
- Российские войска вот-вот возьмут Киев в окружение...
- Российские войска уверенно продвигаются на востоке Украины и уже взяли 4 области которые приняты в состав РФ...
- Российские войска вот-вот возьмут 4 области целиком, поэтому отдайте нам сразу Донбасс и мы обещаем заморозить линию на остальном фронте ...
--ми знаходимось тут -
- Российские войска уверенно держат линию фронта и выиграют войну на истощение...
- Россия уверенно отражает редкие диверсионные группы на своей территории и вот-вот вернет Донецк...
- владимир путин полностью контролирует ситуацию в министерстве обороны и фсб. Он в ближайшие дни появится в эфире и проведет пресс-конференцию...
- Временное правительство россии приветствует включение судей из Украины в состав трибунала Московского процесса."