Експосол США Брінк прокоментувала зустріч Зеленського та Трампа в лютому: Це була катастрофа, ми маємо підтримувати демократії і протистояти диктаторам

Перед зустріччю президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, експосол Сполучених Штатів Бріджит Брінк прокоментувала їх попередню зустріч у лютому цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.

"Остання зустріч Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті була катастрофою – та однією з причин, чому я пішла з посади посла США в Україні. Ми маємо підтримувати демократії і протистояти диктаторам. Саме це робить Америку сильною", – розповіла Брінк.

Що передувало?

Нагадаємо, 5 квітня посол США Бріджит Брінк прокоментувала удар по Кривому Рогу, але не згадала Росію.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований реакцією посольства США на удар по Кривому Рогу: "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей".

Згодом Посол США в Україні висловила співчуття родинам та близьким жертв ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня, та вказала, що РФ вдарила по місту.

10 квітня у Державному департаменті США офіційно підтвердили, що Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні.

11 квітня ЗМІ написали, що посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

