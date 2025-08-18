РУС
Экс-посол США Бринк прокомментировала встречу Зеленского и Трампа в феврале: Это была катастрофа, мы должны поддерживать демократию и противостоять диктаторам

Бриджит Бринк

Перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского экс-посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк прокомментировала их предыдущую встречу в феврале этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"Последняя встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была катастрофой - и одной из причин, почему я ушла с должности посла США в Украине. Мы должны поддерживать демократии и противостоять диктаторам. Именно это делает Америку сильной", - рассказала Бринк.

Что предшествовало?

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

Впоследствии Посол США в Украине выразила соболезнования семьям и близким жертв ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля, и указала, что РФ ударила по городу.

10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Зеленский Владимир (21616) Трамп Дональд (6393) Бринк Бриджит (190)
Так була...
Потужна Катастрофа.
Массовое оболванивание 2018 - 2019 года...
18.08.2025 19:34 Ответить
Коли нарід вибирає Президентом шоумена, результат його робити це єдине що він вміє, постійні шоу, розповіді про плани миру, стійкості, перемоги, саміти миру, мільярд дерев та мільйон дронів, балістичні та крилаті ракети. А фактично є тільки золотий унітаз міндіча та дебіл дЄрмак + руснявий алкаш сирський головнокомандувач ЗСУ!
18.08.2025 19:38 Ответить
Поруч (замість ермака) повинна бути професійна людина (перекладач і діпломат). Напр., Лана Зеркаль або Огризко...
18.08.2025 19:36 Ответить
приходить розуміння, що на важливі міжнародні перемовини їздять два великих *****...
18.08.2025 19:37 Ответить
Сьогодні вип'ю за здоровля Зєлупи, який проявив у вкраїнчиках їх справжню суть і якості. Якби не вибори 2019, ми б ніколи не дізналися про справжні якості 80% населення.
18.08.2025 19:36 Ответить
18.08.2025 19:37 Ответить
@ (мова оригіналу):

"- Украина будет завоевана за три дня.

- Киев не сможет долго сопротивляться дольше месяца, танки уже в городе.

- Российские войска вот-вот возьмут Киев в окружение...

- Российские войска уверенно продвигаются на востоке Украины и уже взяли 4 области которые приняты в состав РФ...

- Российские войска вот-вот возьмут 4 области целиком, поэтому отдайте нам сразу Донбасс и мы обещаем заморозить линию на остальном фронте ...

--ми знаходимось тут -

- Российские войска уверенно держат линию фронта и выиграют войну на истощение...

- Россия уверенно отражает редкие диверсионные группы на своей территории и вот-вот вернет Донецк...

- владимир путин полностью контролирует ситуацию в министерстве обороны и фсб. Он в ближайшие дни появится в эфире и проведет пресс-конференцию...

- Временное правительство россии приветствует включение судей из Украины в состав трибунала Московского процесса."
18.08.2025 19:39 Ответить
Напревеликий жаль,ключове слово у цьому повідомленні - " Екс"!!!
18.08.2025 20:08 Ответить
Зеля завжди тупо наступає на підсунуті йому граблі.
18.08.2025 20:13 Ответить
 
 