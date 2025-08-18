Экс-посол США Бринк прокомментировала встречу Зеленского и Трампа в феврале: Это была катастрофа, мы должны поддерживать демократию и противостоять диктаторам

Перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского экс-посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк прокомментировала их предыдущую встречу в феврале этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"Последняя встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была катастрофой - и одной из причин, почему я ушла с должности посла США в Украине. Мы должны поддерживать демократии и противостоять диктаторам. Именно это делает Америку сильной", - рассказала Бринк.

Что предшествовало?

Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".

Впоследствии Посол США в Украине выразила соболезнования семьям и близким жертв ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля, и указала, что РФ ударила по городу.

10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.

11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

