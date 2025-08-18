Экс-посол США Бринк прокомментировала встречу Зеленского и Трампа в феврале: Это была катастрофа, мы должны поддерживать демократию и противостоять диктаторам
Перед встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского экс-посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк прокомментировала их предыдущую встречу в феврале этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
"Последняя встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете была катастрофой - и одной из причин, почему я ушла с должности посла США в Украине. Мы должны поддерживать демократии и противостоять диктаторам. Именно это делает Америку сильной", - рассказала Бринк.
Что предшествовало?
Напомним, 5 апреля посол США Бриджит Бринк прокомментировала удар по Кривому Рогу, но не упомянула Россию.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован реакцией посольства США на удар по Кривому Рогу: "К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей".
Впоследствии Посол США в Украине выразила соболезнования семьям и близким жертв ракетной атаки на Кривой Рог 4 апреля, и указала, что РФ ударила по городу.
10 апреля в Государственном департаменте США официально подтвердили, что Бриджит Бринк уходит с должности посла США в Украине.
11 апреля СМИ написали, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потужна Катастрофа.
Массовое оболванивание 2018 - 2019 года...
"- Украина будет завоевана за три дня.
- Киев не сможет долго сопротивляться дольше месяца, танки уже в городе.
- Российские войска вот-вот возьмут Киев в окружение...
- Российские войска уверенно продвигаются на востоке Украины и уже взяли 4 области которые приняты в состав РФ...
- Российские войска вот-вот возьмут 4 области целиком, поэтому отдайте нам сразу Донбасс и мы обещаем заморозить линию на остальном фронте ...
--ми знаходимось тут -
- Российские войска уверенно держат линию фронта и выиграют войну на истощение...
- Россия уверенно отражает редкие диверсионные группы на своей территории и вот-вот вернет Донецк...
- владимир путин полностью контролирует ситуацию в министерстве обороны и фсб. Он в ближайшие дни появится в эфире и проведет пресс-конференцию...
- Временное правительство россии приветствует включение судей из Украины в состав трибунала Московского процесса."