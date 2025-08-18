Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні, - МЗС РФ
Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту", - сказала Захарова журналістам.
Також представниця МЗС РФ додала, що Москва закликає Британію "не заважати роботі російських і американських переговірників". За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни. "Лондон робить усе можливе для затягування кровопролиття", - підкреслила Захарова.
Топ коментарі
MsSkifia #566162
18.08.2025 20:38
Михайло Иляш
18.08.2025 20:39
Sсhool Bus
18.08.2025 20:42
Мені лише цікаво: це спроба "взяти на понт", звичайний блеф чи вже істерика? Про "перегрів" їхньої економіки не писав тільки лінивий (сподіваюсь, що то є правда).
Свого часу "совок" так і дійшов свого кінця, але тоді були "яструби" Р. Рейган і М. Тетчер, а не руда папуга і ЄС, який намагається відновитися після керування "комсомолки" меркельші....
вас монголоїдів буде питати??? На ...уй!!!!