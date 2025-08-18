УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні, - МЗС РФ

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту", - сказала Захарова журналістам.

Також представниця МЗС РФ додала, що Москва закликає Британію "не заважати роботі російських і американських переговірників". За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни. "Лондон робить усе можливе для затягування кровопролиття", - підкреслила Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова розмістити війська в Україні в разі припинення вогню, - Гілі

МЗС рф (976) миротворці (863) НАТО (6718) гарантії безпеки (161)
+28
а корейці прийнятні? пішли на ***
показати весь коментар
18.08.2025 20:38 Відповісти
+9
Та блін не постійть це лайн - з ними мають робити психіатри
показати весь коментар
18.08.2025 20:39 Відповісти
+7
Значит хорошие сапоги, надо брать
показати весь коментар
18.08.2025 20:42 Відповісти
а корейці прийнятні? пішли на ***
показати весь коментар
18.08.2025 20:38 Відповісти
Дала трампашону по пиці, друг владімір готов к міру,
показати весь коментар
18.08.2025 20:44 Відповісти
Та блін не постійть це лайн - з ними мають робити психіатри
показати весь коментар
18.08.2025 20:39 Відповісти
Та пох. Всмокчи стакан боярки та кинься головою у гній.
показати весь коментар
18.08.2025 20:41 Відповісти
Дивлячись на неї - вона з багнюки вилазить після кожної пляшки бояри щоб щось квакнути
показати весь коментар
18.08.2025 20:45 Відповісти
Значит хорошие сапоги, надо брать
показати весь коментар
18.08.2025 20:42 Відповісти
Ти диви шмара пропита вилізла,ведмедику пащу закрили,ця синька тут як тут.
показати весь коментар
18.08.2025 20:42 Відповісти
Піди похмелись,дімон чекає,бояришник кисне.
показати весь коментар
18.08.2025 20:43 Відповісти
захарову вивели з запою..а де мєдвєд з валькою-стакан???
показати весь коментар
18.08.2025 20:44 Відповісти
А їх ввели.
показати весь коментар
18.08.2025 21:13 Відповісти
Де ти, а де Британія!
показати весь коментар
18.08.2025 20:44 Відповісти
дякуємо Лондону…. а русня йде на йух….
показати весь коментар
18.08.2025 20:45 Відповісти
Тихо, маша, тихо... ми вже обісралися від страху!..
показати весь коментар
18.08.2025 20:46 Відповісти
выметайся с Украины-никого не будет...
показати весь коментар
18.08.2025 20:48 Відповісти
патамушта сцикотно.
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
Опять тварь набухалась...
показати весь коментар
18.08.2025 20:50 Відповісти
Значить мова ультиматумів від московитів продовжується.
Мені лише цікаво: це спроба "взяти на понт", звичайний блеф чи вже істерика? Про "перегрів" їхньої економіки не писав тільки лінивий (сподіваюсь, що то є правда).
Свого часу "совок" так і дійшов свого кінця, але тоді були "яструби" Р. Рейган і М. Тетчер, а не руда папуга і ЄС, який намагається відновитися після керування "комсомолки" меркельші....
показати весь коментар
18.08.2025 20:51 Відповісти
так путін же согласився
показати весь коментар
18.08.2025 20:57 Відповісти
Машка йде накуй
показати весь коментар
18.08.2025 20:57 Відповісти
Нах тут її ще ніхто не посилав? Чи нікому не здалась навіть задурно?
показати весь коментар
18.08.2025 20:58 Відповісти
А хто у тебе буде питати тупа овечка. І взагалі москалі ідіть нах.й
показати весь коментар
18.08.2025 20:59 Відповісти
Нах!!! Проблемы индейцев шерифа не иббут!
показати весь коментар
18.08.2025 20:59 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 21:04 Відповісти
Ну ви зрозуміли. Миротворцями будуть *********, корейці і китайці
показати весь коментар
18.08.2025 21:05 Відповісти
очкує лярва
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
марія чєкушка не на жарт раздухарілася.
показати весь коментар
18.08.2025 21:10 Відповісти
Рф нам не указ.
показати весь коментар
18.08.2025 21:30 Відповісти
Та хто
вас монголоїдів буде питати??? На ...уй!!!!
показати весь коментар
18.08.2025 21:40 Відповісти
 
 