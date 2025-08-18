Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні, - МЗС РФ

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія проти розміщення військового контингенту з країн НАТО на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту", - сказала Захарова журналістам.

Також представниця МЗС РФ додала, що Москва закликає Британію "не заважати роботі російських і американських переговірників". За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни. "Лондон робить усе можливе для затягування кровопролиття", - підкреслила Захарова.

