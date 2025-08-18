Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы, - МИД РФ

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия против размещения военного контингента из стран НАТО на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы и грозят неконтролируемой эскалацией конфликта", - сказала Захарова журналистам.

Также представитель МИД РФ добавила, что Москва призывает Британию "не мешать работе российских и американских переговорщиков". По ее словам, Лондон не заинтересован в урегулировании российско-украинской войны. "Лондон делает все возможное для затягивания кровопролития", - подчеркнула Захарова.

