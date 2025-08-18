РУС
Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы, - МИД РФ

захарова

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия против размещения военного контингента из стран НАТО на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы и грозят неконтролируемой эскалацией конфликта", - сказала Захарова журналистам.

Также представитель МИД РФ добавила, что Москва призывает Британию "не мешать работе российских и американских переговорщиков". По ее словам, Лондон не заинтересован в урегулировании российско-украинской войны. "Лондон делает все возможное для затягивания кровопролития", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ (1681) миротворцы (1189) НАТО (10255) гарантии безопасности (161)
+26
а корейці прийнятні? пішли на ***
показать весь комментарий
18.08.2025 20:38 Ответить
+9
Та блін не постійть це лайн - з ними мають робити психіатри
показать весь комментарий
18.08.2025 20:39 Ответить
+6
Значит хорошие сапоги, надо брать
показать весь комментарий
18.08.2025 20:42 Ответить
а корейці прийнятні? пішли на ***
показать весь комментарий
18.08.2025 20:38 Ответить
Дала трампашону по пиці, друг владімір готов к міру,
показать весь комментарий
18.08.2025 20:44 Ответить
Та блін не постійть це лайн - з ними мають робити психіатри
показать весь комментарий
18.08.2025 20:39 Ответить
Та пох. Всмокчи стакан боярки та кинься головою у гній.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:41 Ответить
Дивлячись на неї - вона з багнюки вилазить після кожної пляшки бояри щоб щось квакнути
показать весь комментарий
18.08.2025 20:45 Ответить
Значит хорошие сапоги, надо брать
показать весь комментарий
18.08.2025 20:42 Ответить
Ти диви шмара пропита вилізла,ведмедику пащу закрили,ця синька тут як тут.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:42 Ответить
Піди похмелись,дімон чекає,бояришник кисне.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:43 Ответить
захарову вивели з запою..а де мєдвєд з валькою-стакан???
показать весь комментарий
18.08.2025 20:44 Ответить
А їх ввели.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:13 Ответить
Де ти, а де Британія!
показать весь комментарий
18.08.2025 20:44 Ответить
дякуємо Лондону…. а русня йде на йух….
показать весь комментарий
18.08.2025 20:45 Ответить
Тихо, маша, тихо... ми вже обісралися від страху!..
показать весь комментарий
18.08.2025 20:46 Ответить
выметайся с Украины-никого не будет...
показать весь комментарий
18.08.2025 20:48 Ответить
патамушта сцикотно.
показать весь комментарий
18.08.2025 20:50 Ответить
Опять тварь набухалась...
показать весь комментарий
18.08.2025 20:50 Ответить
Значить мова ультиматумів від московитів продовжується.
Мені лише цікаво: це спроба "взяти на понт", звичайний блеф чи вже істерика? Про "перегрів" їхньої економіки не писав тільки лінивий (сподіваюсь, що то є правда).
Свого часу "совок" так і дійшов свого кінця, але тоді були "яструби" Р. Рейган і М. Тетчер, а не руда папуга і ЄС, який намагається відновитися після керування "комсомолки" меркельші....
показать весь комментарий
18.08.2025 20:51 Ответить
так putін же согласився
показать весь комментарий
18.08.2025 20:57 Ответить
Машка йде накуй
показать весь комментарий
18.08.2025 20:57 Ответить
Нах тут її ще ніхто не посилав? Чи нікому не здалась навіть задурно?
показать весь комментарий
18.08.2025 20:58 Ответить
А хто у тебе буде питати тупа овечка. І взагалі москалі ідіть нах.й
показать весь комментарий
18.08.2025 20:59 Ответить
Нах!!! Проблемы индейцев шерифа не иббут!
показать весь комментарий
18.08.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 21:04 Ответить
Ну ви зрозуміли. Миротворцями будуть *********, корейці і китайці
показать весь комментарий
18.08.2025 21:05 Ответить
очкує лярва
показать весь комментарий
18.08.2025 21:10 Ответить
марія чєкушка не на жарт раздухарілася.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:10 Ответить
Рф нам не указ.
показать весь комментарий
18.08.2025 21:30 Ответить
 
 