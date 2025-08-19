1 147 5
Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 18 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Групи ворожих БпЛА на півночі, сході та півдні Сумщини у напрямку Полтавщини (вектор руху Полтава);
- Групи ворожих БпЛА на сході (межа Дніпропетровщини та Харківщини) вектор руху північний захід (Полтава);
- Ще ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс південний та західний.
- Декілька груп ударних ворожих ударних БпЛА зі сходу та півночі рухаються у напрямку Кременчука.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Групи ворожих ударних БпЛА у північно-східній частини України (Сумщина, Полтавщина, Харківщина та північна частина Дніпропетровщини) переважно тримають курс на Кременчук.
