Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 18 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Групи ворожих БпЛА на півночі, сході та півдні Сумщини у напрямку Полтавщини (вектор руху Полтава);
  • Групи ворожих БпЛА на сході (межа Дніпропетровщини та Харківщини) вектор руху північний захід (Полтава);
  • Ще ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс південний та західний.
  • Декілька груп ударних ворожих ударних БпЛА зі сходу та півночі рухаються у напрямку Кременчука.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Групи ворожих ударних БпЛА у північно-східній частини України (Сумщина, Полтавщина, Харківщина та північна частина Дніпропетровщини) переважно тримають курс на Кременчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" по Харкову: 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 24 постраждали, зокрема 6 дітей (оновлено)

18.08.2025 23:41 Відповісти
букву К посередині пропустили
18.08.2025 23:48 Відповісти
Полторчане сегодня ваша очередь, держитесь. Прячьтесь бомбоубежище и ждите отбоя тревоги. Всего вам хорошего
19.08.2025 00:05 Відповісти
На ***** пашла,*********..
19.08.2025 00:45 Відповісти
Допоки не ліквідують рашиського злочинця путіна цей терор проти мирного населення не припинется.
19.08.2025 00:57 Відповісти
 
 