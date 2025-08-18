РУС
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Вечером 18 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группы вражеских БпЛА на севере, востоке и юге Сумщины в направлении Полтавщины (вектор движения Полтава);
  • Группы вражеских БпЛА на востоке (граница Днепропетровщины и Харьковщины) вектор движения северо-запад (Полтава);
  • Еще вражеские БпЛА на Черниговщине, курс южный и западный.
  • Несколько групп ударных вражеских ударных БпЛА с востока и севера движутся в направлении Кременчуга.

18.08.2025 23:41 Ответить
букву К посередині пропустили
18.08.2025 23:48 Ответить
Полторчане сегодня ваша очередь, держитесь. Прячьтесь бомбоубежище и ждите отбоя тревоги. Всего вам хорошего
19.08.2025 00:05 Ответить
На ***** пашла,*********..
19.08.2025 00:45 Ответить
Допоки не ліквідують рашиського злочинця путіна цей терор проти мирного населення не припинется.
19.08.2025 00:57 Ответить
 
 