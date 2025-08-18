1 115 5
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 18 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Группы вражеских БпЛА на севере, востоке и юге Сумщины в направлении Полтавщины (вектор движения Полтава);
- Группы вражеских БпЛА на востоке (граница Днепропетровщины и Харьковщины) вектор движения северо-запад (Полтава);
- Еще вражеские БпЛА на Черниговщине, курс южный и западный.
- Несколько групп ударных вражеских ударных БпЛА с востока и севера движутся в направлении Кременчуга.
