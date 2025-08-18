УКР
В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс

Ту-95мс

Ввечері 18 серпня в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про це пише телеграм-канал monitor, передає Цензор.НЕТ.

"Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аередрому "Оленья" станом на 23:25. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Курс Південно-Східний у напрямку Каспійського регіону РФ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Росії злетіли 6 бомбардувальників Ту-95мс, - моніторингові канали

Автор: 

Ту-95 (19) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
Повертаймося з вистави для Трампа у реальність.
18.08.2025 23:48 Відповісти
Напевно завантажені миротворчими ініціативами путлєра. Щоб вони на Астрахань впали.
18.08.2025 23:58 Відповісти
Може досить про героя древньоєврейських казок?
Бог, бог...
Якщо він такий всемогущий то він самий великий убивця і спільник убивць.
19.08.2025 00:05 Відповісти
На перемовини?
18.08.2025 23:46 Відповісти
Мабуть вони іранськими ракетами полетіли заправттись...
18.08.2025 23:50 Відповісти
18.08.2025 23:48 Відповісти
Тільки Господь Бог може нас реально захистить
18.08.2025 23:56 Відповісти
19.08.2025 00:05 Відповісти
Хрестануті віруни ,то кінчені раби і таких простих істин не розуміють.
19.08.2025 00:11 Відповісти
Переговірник, майстер угод, миротворець...дуже дякуємо
18.08.2025 23:57 Відповісти
Треба стати на коліна перед Богом
18.08.2025 23:57 Відповісти
На коліна стають лише раби. Вільні люди, ні перед ким не плазують.
18.08.2025 23:59 Відповісти
18.08.2025 23:58 Відповісти
Вилетіли гарантії безпеки?
19.08.2025 00:15 Відповісти
"Фламінго" на старті?..
19.08.2025 00:21 Відповісти
Ось вам і ваш мир і Аляска
19.08.2025 00:22 Відповісти
Всі три що лишилися? Наддержава туди його в качель.
19.08.2025 00:26 Відповісти
Всі вже знають коли потужний на щось їдить гатять по Україні ракетами, я думаю якийсь договорняк таємний зе з пукіним є .
19.08.2025 00:29 Відповісти
ДОпоки у ***** буде хоч один стратегічний літак і хоч один НПЗ війна буде продовжуватись. Так що Зеля повертайся додому і давай наказ херачити Сосію всім чим можемо і не можемо
19.08.2025 00:30 Відповісти
Разработаны в 1952 году, обновлены в 1979. Когда они уже развалятся?
19.08.2025 00:46 Відповісти
 
 