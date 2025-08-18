В Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс
Ввечері 18 серпня в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Про це пише телеграм-канал monitor, передає Цензор.НЕТ.
"Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з аередрому "Оленья" станом на 23:25. Кількість бортів буде уточнюватись у подальшому. Курс Південно-Східний у напрямку Каспійського регіону РФ", - йдеться в повідомленні.
