В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс
Вечером 18 августа в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.
Об этом пишет телеграм-канал monitor, передает Цензор.НЕТ.
"Отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:25. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ", - говорится в сообщении.
