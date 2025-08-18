РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6456 посетителей онлайн
Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
3 196 18

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс

Ту-95мс

Вечером 18 августа в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом пишет телеграм-канал monitor, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:25. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: В России взлетели 6 бомбардировщиков Ту-95мс, - мониторинговые каналы

Автор: 

Ту-95 (19) война в Украине (5716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Повертаймося з вистави для Трампа у реальність.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:48 Ответить
+6
Напевно завантажені миротворчими ініціативами путлєра. Щоб вони на Астрахань впали.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:58 Ответить
+4
На перемовини?
показать весь комментарий
18.08.2025 23:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На перемовини?
показать весь комментарий
18.08.2025 23:46 Ответить
Мабуть вони іранськими ракетами полетіли заправттись...
показать весь комментарий
18.08.2025 23:50 Ответить
Повертаймося з вистави для Трампа у реальність.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:48 Ответить
Тільки Господь Бог може нас реально захистить
показать весь комментарий
18.08.2025 23:56 Ответить
Може досить про героя древньоєврейських казок?
Бог, бог...
Якщо він такий всемогущий то він самий великий убивця і спільник убивць.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:05 Ответить
Хрестануті віруни ,то кінчені раби і таких простих істин не розуміють.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:11 Ответить
Переговірник, майстер угод, миротворець...дуже дякуємо
показать весь комментарий
18.08.2025 23:57 Ответить
Треба стати на коліна перед Богом
показать весь комментарий
18.08.2025 23:57 Ответить
На коліна стають лише раби. Вільні люди, ні перед ким не плазують.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:59 Ответить
Напевно завантажені миротворчими ініціативами путлєра. Щоб вони на Астрахань впали.
показать весь комментарий
18.08.2025 23:58 Ответить
Вилетіли гарантії безпеки?
показать весь комментарий
19.08.2025 00:15 Ответить
"Фламінго" на старті?..
показать весь комментарий
19.08.2025 00:21 Ответить
Ось вам і ваш мир і Аляска
показать весь комментарий
19.08.2025 00:22 Ответить
Всі три що лишилися? Наддержава туди його в качель.
показать весь комментарий
19.08.2025 00:26 Ответить
Всі вже знають коли потужний на щось їдить гатять по Україні ракетами, я думаю якийсь договорняк таємний зе з пукіним є .
показать весь комментарий
19.08.2025 00:29 Ответить
ДОпоки у ***** буде хоч один стратегічний літак і хоч один НПЗ війна буде продовжуватись. Так що Зеля повертайся додому і давай наказ херачити Сосію всім чим можемо і не можемо
показать весь комментарий
19.08.2025 00:30 Ответить
Разработаны в 1952 году, обновлены в 1979. Когда они уже развалятся?
показать весь комментарий
19.08.2025 00:46 Ответить
 
 