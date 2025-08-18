Вечером 18 августа в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс.

Об этом пишет телеграм-канал monitor, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечен взлет 2х бортов Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 23:25. Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. Курс юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ", - говорится в сообщении.

