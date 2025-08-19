Стармер назвав головні результати переговорів у Білому домі: гарантії безпеки та зустріч президентів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами панувала "єдність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Стармер наголосив, що "Коаліція охочих" із 31 країни разом зі США працюватиме над формуванням гарантій безпеки для України. Він підтвердив, що "вже доручив нашим командам провести подальшу роботу" над цим питанням, яке, за його словами, є важливим для безпеки в Україні, Європі та Великій Британії.

Зустрічі на рівні президентів США, Росії та України стали другим результатом, якого досягнули під час переговорів.

"Щодо деяких із цих питань, чи то територія, обмін полоненими, чи дуже серйозне питання повернення дітей, очевидно, що Україна має бути за столом переговорів. Сьогодні ми досягли реального прогресу", – сказав Стармер.

