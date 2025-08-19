УКР
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами панувала "єдність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Стармер наголосив, що "Коаліція охочих" із 31 країни разом зі США працюватиме над формуванням гарантій безпеки для України. Він підтвердив, що "вже доручив нашим командам провести подальшу роботу" над цим питанням, яке, за його словами, є важливим для безпеки в Україні, Європі та Великій Британії.

Зустрічі на рівні президентів США, Росії та України стали другим результатом, якого досягнули під час переговорів.

"Щодо деяких із цих питань, чи то територія, обмін полоненими, чи дуже серйозне питання повернення дітей, очевидно, що Україна має бути за столом переговорів. Сьогодні ми досягли реального прогресу", – сказав Стармер.

Головні результати:

1. Отримання ще часу європейцями для своїх цілей.
2. Отримання ще часу американцями для своїх цілей.
3. Отримання ще часу москалями для своїх цілей.
4. Отримання ще часу українцями для продовження боротьби.
19.08.2025 10:20 Відповісти
НІ ПРО ЩО.Стармер наголосив, що "Коаліція охочих" із 31 країни разом зі США працюватиме над формуванням гарантій безпеки для України.-Це "жуйка".яку західні лицеміри будуть жувати довго
19.08.2025 10:20 Відповісти
До останнього... кхм... москаля.
19.08.2025 10:25 Відповісти
москаль їм потрібний для "гешефту" КХМ...Вони з ним ,плять ,торгують аж тирса сипеться
19.08.2025 10:28 Відповісти
Тобто, це був провальний зліт зтурбованих - ні про що.
19.08.2025 10:26 Відповісти
домовились продовжувати зустрічі...
19.08.2025 10:30 Відповісти
шапіто...
19.08.2025 11:36 Відповісти
І я вважаю, що домовились "ніпрощо пофакту". А з позитиву - дали зрозуміти агенту Краснову і його куратору ***** що здати Україну так просто не вийде.
19.08.2025 11:43 Відповісти
Відбувся чеговий Мюнхен, незабаром нова війна. Zєльонського і Трампа в підручники історії впишуть поряд з Чемберленом.
19.08.2025 12:04 Відповісти
 
 