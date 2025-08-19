РУС
Встреча Трампа и Зеленского
Стармер назвал главные результаты переговоров в Белом доме: гарантии безопасности и встреча президентов

Европейские лидеры встретились с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами царило "единство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Стармер подчеркнул, что "Коалиция желающих" из 31 страны вместе с США будет работать над формированием гарантий безопасности для Украины. Он подтвердил, что "уже поручил нашим командам провести дальнейшую работу" над этим вопросом, который, по его словам, является важным для безопасности в Украине, Европе и Великобритании.

Встречи на уровне президентов США, России и Украины стали вторым результатом, которого достигли во время переговоров.

"По некоторым из этих вопросов, будь то территория, обмен пленными, или очень серьезный вопрос возвращения детей, очевидно, что Украина должна быть за столом переговоров. Сегодня мы достигли реального прогресса", - сказал Стармер.

Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, переданную украинским военным Картавцевым

Великобритания (5091) Украина (45085) переговоры с Россией (1287) Стармер Кир (253)
Головні результати:

1. Отримання ще часу європейцями для своїх цілей.
2. Отримання ще часу американцями для своїх цілей.
3. Отримання ще часу москалями для своїх цілей.
4. Отримання ще часу українцями для продовження боротьби.
19.08.2025 10:20 Ответить
НІ ПРО ЩО.Стармер наголосив, що "Коаліція охочих" із 31 країни разом зі США працюватиме над формуванням гарантій безпеки для України.-Це "жуйка".яку західні лицеміри будуть жувати довго
19.08.2025 10:20 Ответить
До останнього... кхм... москаля.
19.08.2025 10:25 Ответить
москаль їм потрібний для "гешефту" КХМ...Вони з ним ,плять ,торгують аж тирса сипеться
19.08.2025 10:28 Ответить
Тобто, це був провальний зліт зтурбованих - ні про що.
19.08.2025 10:26 Ответить
домовились продовжувати зустрічі...
19.08.2025 10:30 Ответить
шапіто...
19.08.2025 11:36 Ответить
І я вважаю, що домовились "ніпрощо пофакту". А з позитиву - дали зрозуміти агенту Краснову і його куратору ***** що здати Україну так просто не вийде.
19.08.2025 11:43 Ответить
Відбувся чеговий Мюнхен, незабаром нова війна. Zєльонського і Трампа в підручники історії впишуть поряд з Чемберленом.
19.08.2025 12:04 Ответить
 
 