Стармер назвал главные результаты переговоров в Белом доме: гарантии безопасности и встреча президентов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами царило "единство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Стармер подчеркнул, что "Коалиция желающих" из 31 страны вместе с США будет работать над формированием гарантий безопасности для Украины. Он подтвердил, что "уже поручил нашим командам провести дальнейшую работу" над этим вопросом, который, по его словам, является важным для безопасности в Украине, Европе и Великобритании.

Встречи на уровне президентов США, России и Украины стали вторым результатом, которого достигли во время переговоров.

"По некоторым из этих вопросов, будь то территория, обмен пленными, или очень серьезный вопрос возвращения детей, очевидно, что Украина должна быть за столом переговоров. Сегодня мы достигли реального прогресса", - сказал Стармер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, переданную украинским военным Картавцевым