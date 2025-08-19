Трансляцію засідань ВР можуть відновити вже у вересні: підготовано проєкт постанови

У Верховній Раді підготовано проєкт постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту.

Про це заявив під час засідання Ради голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, документ про відновлення прямих трансляцій засідань Ради готові.

Наразі постанова перебуває на погодження з парламентською більшістю, оскільки важливо її не лише зареєструвати, але й проголосувати, пояснив Юрчишин.

"Зараз ми чекаємо відповіді від представників більшості", - сказав він.

"Нам потрібно це проголосувати так, постанова це одне читання, ми можемо зробити це і 1 вересня. Так, щоб з другого вже була трансляція. Головне завдання, щоб наступна сесія вже обов'язково транслювалася", - додав Юрчишин.

