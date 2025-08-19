УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
220 7

Трансляцію засідань ВР можуть відновити вже у вересні: підготовано проєкт постанови

Трансляція засідань Ради Коли можуть відновити

У Верховній Раді підготовано проєкт постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту.

Про це заявив під час засідання Ради голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, документ про відновлення прямих трансляцій засідань Ради готові.

Наразі постанова перебуває на погодження з парламентською більшістю, оскільки важливо її не лише зареєструвати, але й проголосувати, пояснив Юрчишин.

"Зараз ми чекаємо відповіді від представників більшості", - сказав він.

"Нам потрібно це проголосувати так, постанова це одне читання, ми можемо зробити це і 1 вересня. Так, щоб з другого вже була трансляція. Головне завдання, щоб наступна сесія вже обов'язково транслювалася", - додав Юрчишин.

Читайте: Засідання парламенту не транслюють наживо з міркувань безпеки, - Стефанчук

Автор: 

ВР (15173) трансляція (64) Юрчишин Ярослав (160)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/irynagerashchenko/20663 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Триває засідання ВР. Знову в закритому режимі. Тільки що слуги відмовилися відновити трансляцію засідань ВР! Я поставила цю пропозицію на голосування, трансляцію засідання підтримали лише 142 нардепи, з яких тільки 55 - слуги.
Це все, що потрібно знати про «роботу над помилками», каяття і субʼєктність слуг.
показати весь коментар
19.08.2025 13:51 Відповісти
Стільки часу, стефанчуки з аброхамієм у ВРУ, гадили, разом з ригоАНАЛЬНИМИ та тиМошеннецею, Українському народу!
За таке діяння, їм треба нести ПОКАРАННЯ !!
показати весь коментар
19.08.2025 13:53 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/20658 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Друзі, тим часом насувається новий великий скандал в ВР. Невипадково на погоджувальній слуги і ко виступили категорично проти трансляції засідань парламенту. Бо цього тижня планують пограбувати на 8 млрд Київ, знищити децентралізацію, є багато інших законопроєктів, які підривають євроінтеграцію, створюють корупційні ризики в оборонному секторі і тд.
Я звертаюся до журналістів, які предʼявляють незалежні немарафонні медіа - зараз ми маємо максимально обʼєднатися і разом боротися за відновлення трансляцій ВР. Це не лише про прозорість роботи ВР, демократію, європейськість, це і антикорупційні запобіжники.
показати весь коментар
19.08.2025 13:53 Відповісти
Дивлячись на харю хряка розуміємо, що можуть і не змогти)))
показати весь коментар
19.08.2025 13:54 Відповісти
Трансляції Ради немає, а створений спеціально для цього канал Рада, все одно отримує сотні мільйонів бюджетних коштів...
показати весь коментар
19.08.2025 13:56 Відповісти
Що, вже до миру готуєтеся? Чи не задешево віддали території?
показати весь коментар
19.08.2025 13:59 Відповісти
Юрчишин шмат лайна.Памятаю як він на запитання про виключення з етеру пятого та прямого телеканалів цинічно заявило що це спнукало їх розвивати ютубканали
показати весь коментар
19.08.2025 14:16 Відповісти
 
 