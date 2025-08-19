Трансляцію засідань ВР можуть відновити вже у вересні: підготовано проєкт постанови
У Верховній Раді підготовано проєкт постанови про відновлення трансляцій засідань парламенту.
Про це заявив під час засідання Ради голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, документ про відновлення прямих трансляцій засідань Ради готові.
Наразі постанова перебуває на погодження з парламентською більшістю, оскільки важливо її не лише зареєструвати, але й проголосувати, пояснив Юрчишин.
"Зараз ми чекаємо відповіді від представників більшості", - сказав він.
"Нам потрібно це проголосувати так, постанова це одне читання, ми можемо зробити це і 1 вересня. Так, щоб з другого вже була трансляція. Головне завдання, щоб наступна сесія вже обов'язково транслювалася", - додав Юрчишин.
Триває засідання ВР. Знову в закритому режимі. Тільки що слуги відмовилися відновити трансляцію засідань ВР! Я поставила цю пропозицію на голосування, трансляцію засідання підтримали лише 142 нардепи, з яких тільки 55 - слуги.
Це все, що потрібно знати про «роботу над помилками», каяття і субʼєктність слуг.
За таке діяння, їм треба нести ПОКАРАННЯ !!
Друзі, тим часом насувається новий великий скандал в ВР. Невипадково на погоджувальній слуги і ко виступили категорично проти трансляції засідань парламенту. Бо цього тижня планують пограбувати на 8 млрд Київ, знищити децентралізацію, є багато інших законопроєктів, які підривають євроінтеграцію, створюють корупційні ризики в оборонному секторі і тд.
Я звертаюся до журналістів, які предʼявляють незалежні немарафонні медіа - зараз ми маємо максимально обʼєднатися і разом боротися за відновлення трансляцій ВР. Це не лише про прозорість роботи ВР, демократію, європейськість, це і антикорупційні запобіжники.