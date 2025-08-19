Трансляцию заседаний ВР могут возобновить уже в сентябре: подготовлен проект постановления

В Верховной Раде подготовлен проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента.

Об этом заявил во время заседания Рады председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, документ о возобновлении прямых трансляций заседаний Рады готовы.

Сейчас постановление находится на согласовании с парламентским большинством, поскольку важно его не только зарегистрировать, но и проголосовать, пояснил Юрчишин.

"Сейчас мы ждем ответа от представителей большинства", - сказал он.

"Нам нужно это проголосовать так, постановление это одно чтение, мы можем сделать это и 1 сентября. Так, чтобы со второго уже была трансляция. Главная задача, чтобы следующая сессия уже обязательно транслировалась", - добавил Юрчишин.

Читайте: Заседания парламента не транслируют вживую из соображений безопасности, - Стефанчук