РУС
Новости Возобновление трансляций заседаний Верховной Рады
399 11

Трансляцию заседаний ВР могут возобновить уже в сентябре: подготовлен проект постановления

Трансляция заседаний Рады Когда могут возобновить

В Верховной Раде подготовлен проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента.

Об этом заявил во время заседания Рады председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, документ о возобновлении прямых трансляций заседаний Рады готовы.

Сейчас постановление находится на согласовании с парламентским большинством, поскольку важно его не только зарегистрировать, но и проголосовать, пояснил Юрчишин.

"Сейчас мы ждем ответа от представителей большинства", - сказал он.

"Нам нужно это проголосовать так, постановление это одно чтение, мы можем сделать это и 1 сентября. Так, чтобы со второго уже была трансляция. Главная задача, чтобы следующая сессия уже обязательно транслировалась", - добавил Юрчишин.

Читайте: Заседания парламента не транслируют вживую из соображений безопасности, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29385) трансляция (88) Юрчишин Ярослав (164)
+4
https://t.me/irynagerashchenko/20663 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Триває засідання ВР. Знову в закритому режимі. Тільки що слуги відмовилися відновити трансляцію засідань ВР! Я поставила цю пропозицію на голосування, трансляцію засідання підтримали лише 142 нардепи, з яких тільки 55 - слуги.
Це все, що потрібно знати про «роботу над помилками», каяття і субʼєктність слуг.
19.08.2025 13:51 Ответить
+4
Трансляції Ради немає, а створений спеціально для цього канал Рада, все одно отримує сотні мільйонів бюджетних коштів...
19.08.2025 13:56 Ответить
+3
https://t.me/irynagerashchenko/20658 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:

Друзі, тим часом насувається новий великий скандал в ВР. Невипадково на погоджувальній слуги і ко виступили категорично проти трансляції засідань парламенту. Бо цього тижня планують пограбувати на 8 млрд Київ, знищити децентралізацію, є багато інших законопроєктів, які підривають євроінтеграцію, створюють корупційні ризики в оборонному секторі і тд.
Я звертаюся до журналістів, які предʼявляють незалежні немарафонні медіа - зараз ми маємо максимально обʼєднатися і разом боротися за відновлення трансляцій ВР. Це не лише про прозорість роботи ВР, демократію, європейськість, це і антикорупційні запобіжники.
19.08.2025 13:53 Ответить
Стільки часу, стефанчуки з аброхамієм у ВРУ, гадили, разом з ригоАНАЛЬНИМИ та тиМошеннецею, Українському народу!
За таке діяння, їм треба нести ПОКАРАННЯ !!
19.08.2025 13:53 Ответить
Дивлячись на харю хряка розуміємо, що можуть і не змогти)))
19.08.2025 13:54 Ответить
Що, вже до миру готуєтеся? Чи не задешево віддали території?
19.08.2025 13:59 Ответить
Юрчишин шмат лайна.Памятаю як він на запитання про виключення з етеру пятого та прямого телеканалів цинічно заявило що це спнукало їх розвивати ютубканали
19.08.2025 14:16 Ответить
ВР не транслировать а переизбирать надо а потом очень многих деятелей судить..
19.08.2025 14:34 Ответить
На кого? Попавший в ВР(да и не только) имеет свойство скурвиваться с вероятностью 100%, годы независимости Украины это подтвердят.
19.08.2025 14:44 Ответить
Тільки світло зробіть потускліше, щоб не видно було робочий засмаг, отриманий під час важкої праці на дільницях.
19.08.2025 14:45 Ответить
Та їх самих там буде не видно, не те що засмагу
19.08.2025 15:39 Ответить
 
 