Трансляцию заседаний ВР могут возобновить уже в сентябре: подготовлен проект постановления
В Верховной Раде подготовлен проект постановления о возобновлении трансляций заседаний парламента.
Об этом заявил во время заседания Рады председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, документ о возобновлении прямых трансляций заседаний Рады готовы.
Сейчас постановление находится на согласовании с парламентским большинством, поскольку важно его не только зарегистрировать, но и проголосовать, пояснил Юрчишин.
"Сейчас мы ждем ответа от представителей большинства", - сказал он.
"Нам нужно это проголосовать так, постановление это одно чтение, мы можем сделать это и 1 сентября. Так, чтобы со второго уже была трансляция. Главная задача, чтобы следующая сессия уже обязательно транслировалась", - добавил Юрчишин.
Триває засідання ВР. Знову в закритому режимі. Тільки що слуги відмовилися відновити трансляцію засідань ВР! Я поставила цю пропозицію на голосування, трансляцію засідання підтримали лише 142 нардепи, з яких тільки 55 - слуги.
Це все, що потрібно знати про «роботу над помилками», каяття і субʼєктність слуг.
За таке діяння, їм треба нести ПОКАРАННЯ !!
Друзі, тим часом насувається новий великий скандал в ВР. Невипадково на погоджувальній слуги і ко виступили категорично проти трансляції засідань парламенту. Бо цього тижня планують пограбувати на 8 млрд Київ, знищити децентралізацію, є багато інших законопроєктів, які підривають євроінтеграцію, створюють корупційні ризики в оборонному секторі і тд.
Я звертаюся до журналістів, які предʼявляють незалежні немарафонні медіа - зараз ми маємо максимально обʼєднатися і разом боротися за відновлення трансляцій ВР. Це не лише про прозорість роботи ВР, демократію, європейськість, це і антикорупційні запобіжники.