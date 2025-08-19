Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про зняття підозри з екснардепа Грановського

Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення ВАКС про скасування підозри екснардепу Олександру Грановському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency International Ukraine.

15 серпня АП ВАКС задовольнила скаргу прокурора і скасувала ухвалу слідчого судді від 20 серпня 2024 року, якою було скасовано підозру екснардепу Олександру Грановському.

Нагадаємо, йдеться про підозру в організації продажу сировини "Одеського припортового заводу" за заниженими цінами, внаслідок чого завод недоотримав 93 млн грн доходу. Розгляд апеляційних скарг прокурора та захисників тривав майже рік.

Олександр Грановський і справа ОПЗ

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру екснардепу Олександру Грановському у справі ОПЗ у жовтні 2022 року. Серед підозрюваних у справі: заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата, а також організатор цієї схеми – колишній народний депутат Грановський.

15 листопада того ж року Грановського оголосили у розшук. У грудні 2022 року ВАКС заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На той час Грановський вже виїхав за кордон і перебував у Відні, водночас адвокати Грановського стверджували, що він живе на Кіпрі.