Апелляционная палата ВАКС отменила решение о снятии подозрения с экс-нардепа Грановского

Апелляционная палата ВАКС отменила решение ВАКС об отмене подозрения экс-нардепу Александру Грановскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Transparency International Ukraine.

15 августа АП ВАКС удовлетворила жалобу прокурора и отменила постановление следственного судьи от 20 августа 2024 года, которым было отменено подозрение экс-нардепу Александру Грановскому.

Напомним, речь идет о подозрении в организации продажи сырья "Одесского припортового завода" по заниженным ценам, вследствие чего завод недополучил 93 млн грн дохода. Рассмотрение апелляционных жалоб прокурора и защитников длилось почти год.

Читайте также: Прокуратура завершила следствие по делу экс-нардепа Грановского. Он уже два года в розыске и живет в Европе

Александр Грановский и дело ОПЗ

Напомним, НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Александру Грановскому по делу ОПЗ в октябре 2022 года. Среди подозреваемых по делу: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участницы коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата, а также организатор этой схемы - бывший народный депутат Грановский.

15 ноября того же года Грановского объявили в розыск. В декабре 2022 года ВАКС заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. К тому времени Грановский уже выехал за границу и находился в Вене, в то же время адвокаты Грановского утверждали, что он живет на Кипре.

Одесский припортовый завод (14) Грановский Александр (92) Антикоррупционный суд (1258)
БЛД ВАШУ зЄЛЬОНУ ВЛАДИ МАТЬ - ПАРТЕНРИ , УСІЛІДЕРИ ЄВРОПИ СРАКУ РВУТЬ щоб допомгти з пермовинами а у вас ВАКС з апеляційною палатою ВАКС НЕВЛАДАХ?
19.08.2025 18:05 Ответить
То що, треба було прокуратурі відмовляти? Нехай би жив, типу чесний?
19.08.2025 18:58 Ответить
гарно заніс слідчому судді... , до речі, прізвище в нього є ??
19.08.2025 18:13 Ответить
А вам навіщо? Теж хочете занести вагон бабла?
19.08.2025 18:24 Ответить
це він надю мейхер трахав?
оце так опудало
як так можна любити гроші?
19.08.2025 18:32 Ответить
і жодної згадки про партійність цього колишнього суддівського "решайли"! розуміємо...
19.08.2025 18:33 Ответить
нахера нам ці сцяки у вічі
дочитав - жид виїхав...
хочеться вас мудаки постріляти усіх у ваксі шмаксі прокурвтцрі а суди спалити з суддями та помічницями-************** та судовою охороною - хай воюють
