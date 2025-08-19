Апелляционная палата ВАКС отменила решение о снятии подозрения с экс-нардепа Грановского
Апелляционная палата ВАКС отменила решение ВАКС об отмене подозрения экс-нардепу Александру Грановскому.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Transparency International Ukraine.
15 августа АП ВАКС удовлетворила жалобу прокурора и отменила постановление следственного судьи от 20 августа 2024 года, которым было отменено подозрение экс-нардепу Александру Грановскому.
Напомним, речь идет о подозрении в организации продажи сырья "Одесского припортового завода" по заниженным ценам, вследствие чего завод недополучил 93 млн грн дохода. Рассмотрение апелляционных жалоб прокурора и защитников длилось почти год.
Александр Грановский и дело ОПЗ
Напомним, НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Александру Грановскому по делу ОПЗ в октябре 2022 года. Среди подозреваемых по делу: заместитель директора и начальник отдела припортового завода, владелец компании-нерезидента-участницы коррупционной схемы, доверенное лицо народного депутата, а также организатор этой схемы - бывший народный депутат Грановский.
15 ноября того же года Грановского объявили в розыск. В декабре 2022 года ВАКС заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. К тому времени Грановский уже выехал за границу и находился в Вене, в то же время адвокаты Грановского утверждали, что он живет на Кипре.
