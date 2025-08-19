Внаслідок російського удару по Новорайську на Херсонщині загинула людина
Ввечері 19 серпня ворожі війська по Новорайську Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через ворожий обстріл Новорайська загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття рідним вбитого", - розповів він.
