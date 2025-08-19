УКР
Внаслідок російського удару по Новорайську на Херсонщині загинула людина

Вибух

Ввечері 19 серпня ворожі війська по Новорайську Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через ворожий обстріл Новорайська загинув чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці. Його особу нині встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття рідним вбитого", - розповів він.

обстріл (30389) жертви (1879) Херсонська область (6117) Бериславський район (120) Новорайськ (7) війна в Україні (5771)
