Одна жінка загинула внаслідок російського артобстрілу Нікополя, - ОВА. ФОТО

Ввечері 19 серпня російські війська завдали артилерійського удару по Нікополю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі росіяни вбили жінку. Її життя обірвав ворожий артобстріл. Співчуття рідним загиблої. Ще одна мешканка постраждала. Її доправили до лікарні. У місті пошкоджена п'ятиповерхівка", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Унаслідок ворожих атак пошкоджено будинки, підприємство, газогони та ЛЕП на Нікопольщині. ФОТОрепортаж

Наслідки артобстрілу Нікополя 19 серпня

Коментувати
Ударів у відповідь по містах ворога традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти.
