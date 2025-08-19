РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7505 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
288 1

Вследствие российского удара по Новорайску на Херсонщине погиб человек

Вибух

Вечером 19 августа вражеские войска ударили по Новорайску Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского обстрела Новорайска погиб мужчина, который в момент атаки находился на улице. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы. Искренние соболезнования родным убитого", - рассказал он.

Читайте: Одна женщина погибла в результате российского артобстрела Никополя, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстрел (29065) жертвы (2157) Херсонская область (5120) Бериславский район (119) Новорайск (6) война в Украине (5732)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.08.2025 22:48 Ответить
 
 