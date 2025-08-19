Вследствие российского удара по Новорайску на Херсонщине погиб человек
Вечером 19 августа вражеские войска ударили по Новорайску Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за вражеского обстрела Новорайска погиб мужчина, который в момент атаки находился на улице. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы. Искренние соболезнования родным убитого", - рассказал он.
