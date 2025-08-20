Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, - DeepState. КАРТА
Російські війська просунулись в Серебрянському лісництві.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського", - йдеться в повідомленні.
Харьков Сумской
20.08.2025 00:57
Calvados
20.08.2025 01:01
Мирон Боднар
20.08.2025 01:15
Харьков Сумской
20.08.2025 01:29
