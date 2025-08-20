УКР
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, - DeepState. КАРТА

Російські війська просунулись в Серебрянському лісництві.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни просунулись біля Темирівки, Ольгівського та Муравки, - DeepState. КАРТА

Росіяни просунулись в Запорізькій області

Запорізька область (3972) Пологівський район (118) Ольгівське (1) війна в Україні (5771) DeepState (238)
Може Азов згодом кинуть сюди пожежу гасити...
20.08.2025 00:57 Відповісти
Так їх звідти ніби і забрали
20.08.2025 01:01 Відповісти
пишуть москалі, що знищили нашу 53-ю.
20.08.2025 01:15 Відповісти
Москалі багато що пишуть...
20.08.2025 01:29 Відповісти
 
 