Россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Ольговского", - говорится в сообщении.
