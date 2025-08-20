РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Обновление карты DeepState
5 392 10

Россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись в Серебрянском лесничестве.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Ольговского", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне продвинулись возле Темировки, Ольговского и Муравки, - DeepState. КАРТА

Россияне продвинулись в Запорожской области

Автор: 

Запорожская область (3437) Пологовский район (120) Ольговское (2) война в Украине (5744) DeepState (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Москалі багато що пишуть...
показать весь комментарий
20.08.2025 01:29 Ответить
+4
На парканi теж пишуть
показать весь комментарий
20.08.2025 02:49 Ответить
+4
Шановні журналісти і редактори Цензор.нет! Коли публікуєте карти, будь ласка додавайте принаймні легенду з поясненнями кольорів і символів. Складається враження, що ні ви, ні Deepstate поняття не мвєте, що таке карта. Останній ще продукує карти з низькою роздільною здатністю, де неможливо прочитати населені пункти. Журналісти, будьте професійними і виправляйте недоліки ваших джерел перед публікацією.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може Азов згодом кинуть сюди пожежу гасити...
показать весь комментарий
20.08.2025 00:57 Ответить
Так їх звідти ніби і забрали
показать весь комментарий
20.08.2025 01:01 Ответить
пишуть москалі, що знищили нашу 53-ю.
показать весь комментарий
20.08.2025 01:15 Ответить
Москалі багато що пишуть...
показать весь комментарий
20.08.2025 01:29 Ответить
На парканi теж пишуть
показать весь комментарий
20.08.2025 02:49 Ответить
Або хоч 100 тисяч тцкашників.
показать весь комментарий
20.08.2025 09:39 Ответить
Шановні журналісти і редактори Цензор.нет! Коли публікуєте карти, будь ласка додавайте принаймні легенду з поясненнями кольорів і символів. Складається враження, що ні ви, ні Deepstate поняття не мвєте, що таке карта. Останній ще продукує карти з низькою роздільною здатністю, де неможливо прочитати населені пункти. Журналісти, будьте професійними і виправляйте недоліки ваших джерел перед публікацією.
показать весь комментарий
20.08.2025 07:14 Ответить
Я легко прочитав назви. У мене ноутбук 17". А якщо ви для цього користуєтесь тільки смартфоном з екраном 6", то звісно всі назви набагато дрібніші. То може це проблема користувача а не Діпстейта? Окуляри купіть в кінці кінців чи масштабуйте картинки, корона з вас не впаде. Ди ви такі вумні беретесь? Всі навколо винуваті у ваших проблемах, але тільки не ви самі.
показать весь комментарий
20.08.2025 08:02 Ответить
 
 