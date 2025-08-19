Россияне продвинулись возле Темировки, Ольговского и Муравки, - DeepState. КАРТА
Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Темировки, Ольговского и Муравки. Уточнена линия соприкосновения возле Зеленого Гая", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль