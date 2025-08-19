РУС
Россияне продвинулись возле Темировки, Ольговского и Муравки, - DeepState. КАРТА

Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Темировки, Ольговского и Муравки. Уточнена линия соприкосновения возле Зеленого Гая", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты продвинулись в Темировке на Запорожье и возле Алексеевки и Зеленого Поля в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение россиян в Донецкой области

Запорожская область (3434) Донецкая область (10523) Покровский район (902) Пологовский район (117) Муравка (2) Темировка (4) Ольговское (1)
