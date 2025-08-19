УКР
Росіяни просунулись біля Темирівки, Ольгівського та Муравки, - DeepState. КАРТА

Російські війська мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.

 Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Темирівки, Ольгівського та Муравки. Уточнено лінію зіткнення біля Зеленого Гаю", - йдеться в повідомленні.

Просування росіян на Донеччині

Запорізька область Донецька область Покровський район Пологівський район Муравка Темирівка Ольгівське
