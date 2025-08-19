Росіяни просунулись біля Темирівки, Ольгівського та Муравки, - DeepState. КАРТА
Російські війська мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Темирівки, Ольгівського та Муравки. Уточнено лінію зіткнення біля Зеленого Гаю", - йдеться в повідомленні.
