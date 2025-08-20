Дві людини постраждали внаслідок російського удару по Сумщині
Близько 18:40 19 серпня ворожий безпілотник атакував селище у Середино-Будській громаді Сумщини – поранені двоє цивільних.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"54-річного чоловіка з важкими пораненнями госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також постраждав 40-річний мешканець, він у лікарні, стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. Бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.
