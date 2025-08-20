УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4265 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
70 0

Дві людини постраждали внаслідок російського удару по Сумщині

Наслідки російського обстрілу Сумщини 19 серпня

Близько 18:40 19 серпня ворожий безпілотник атакував селище у Середино-Будській громаді Сумщини – поранені двоє цивільних.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"54-річного чоловіка з важкими пораненнями госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Також постраждав 40-річний мешканець, він у лікарні, стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. Бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Жінка та її 16-річний онук постраждали внаслідок ворожої атаки на Сумську громаду

Автор: 

безпілотник (4722) Сумська область (4145) Шосткинський район (73) Середина-Буда (12) війна в Україні (5771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 