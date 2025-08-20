РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
335 0

Два человека пострадали в результате российского удара по Сумщине

Последствия российского обстрела Сумщины 19 августа

Около 18:40 19 августа вражеский беспилотник атаковал поселок в Середино-Будской громаде Сумщины - ранены двое гражданских.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"54-летнего мужчину с тяжелыми ранениями госпитализировали, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Также пострадал 40-летний житель, он в больнице, состояние - средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Читайте: Женщина и ее 16-летний внук пострадали в результате вражеской атаки на Сумскую громаду

Автор: 

беспилотник (4114) Сумская область (3590) Шосткинский район (73) Середина-Буда (12) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 