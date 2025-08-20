Два человека пострадали в результате российского удара по Сумщине
Около 18:40 19 августа вражеский беспилотник атаковал поселок в Середино-Будской громаде Сумщины - ранены двое гражданских.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"54-летнего мужчину с тяжелыми ранениями госпитализировали, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Также пострадал 40-летний житель, он в больнице, состояние - средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
