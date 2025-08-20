Виконання оборонних контрактів під державні гарантії відбувається з випередженням графіка на 18%, - Міноборони
Станом на серпень 2025 року українські виробники оборонної продукції, які працюють за контрактами, укладеними з Міністерством оборони України під державні гарантії у 2024 році, виконують зобов’язання з випередженням графіка на 18%.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
У межах цієї програми в 2024 році Міноборони уклало 11 контрактів з 8 вітчизняними підприємствами строком на три роки. Загальна сума держгарантій, передбачених держбюджетом-2024, перевищила 24 млрд грн. Постачання охоплюють широкий спектр техніки та спеціального обладнання: броньовані бойові автомобілі та медичні евакуаційні машини, вантажну техніку спеціального призначення, паливозаправники та інші засоби забезпечення ЗСУ.
"Державні гарантії під оборонні контракти стали ефективним інструментом для одночасного посилення армії та підтримки українських виробників. Ми не лише отримуємо техніку для фронту, а й формуємо нові робочі місця, розвиваємо технології та зміцнюємо економіку. Це приклад того, як оборонні інвестиції працюють на перемогу і майбутнє України", – зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони України полковник Олександр Осадчий.
Міністерство оборони планує подальший розвиток програми укладання контрактів під державні гарантії. Це дозволить посилити спроможності Збройних Сил України та водночас стимулюватиме сталий розвиток національної оборонної промисловості.
Джерело: https://censor.net/n3568846
Підприємства ОПК України відчувають брак як кваліфікованих, так і некваліфікованих кадрів.
Це впливає на терміни виробництва та вартість продукції, розповіли учасники ринку БізнесЦензору.
"Наша компанія хотіла б взяти на роботу досвідчених інженерів за достойну оплату, але це неможливо - їх просто не залишилось на ринку праці. Потрібні фахівці або вже десь працюють, або служать, або виїхали за кордон", - каже технічний директор компанії-виробника безпілотників DEVIRO Денис Чумаченко.
Виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко додає, що через брак кадрів до роботи підприємств залучають студентів технічних вишів. Проте вони не можуть перекрити потребу.
виполнім і пєрєвиполнім!
дайош вал по плану!