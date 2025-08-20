РУС
Выполнение оборонных контрактов под государственные гарантии происходит с опережением графика на 18%, - Минобороны

По состоянию на август 2025 года украинские производители оборонной продукции, которые работают по контрактам, заключенным с Министерством обороны Украины под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В рамках этой программы в 2024 году Минобороны заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком на три года. Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд грн. Поставки охватывают широкий спектр техники и специального оборудования: бронированные боевые автомобили и медицинские эвакуационные машины, грузовую технику специального назначения, топливозаправщики и другие средства обеспечения ВСУ.

Также читайте: Кабмин упростил закупку техники боевыми подразделениями и списание военного имущества, - Шмыгаль

"Государственные гарантии под оборонные контракты стали эффективным инструментом для одновременного усиления армии и поддержки украинских производителей. Мы не только получаем технику для фронта, но и формируем новые рабочие места, развиваем технологии и укрепляем экономику. Это пример того, как оборонные инвестиции работают на победу и будущее Украины", - отметил руководитель Департамента закупок Минобороны Украины полковник Александр Осадчий.

Министерство обороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии. Это позволит усилить способности Вооруженных Сил Украины и одновременно будет стимулировать устойчивое развитие национальной оборонной промышленности.

Браковані міни, 1000 дронів за 9 місяців - і це вони ще й ПЕРЕВИКОНУЮТЬ план на 18%??????????
20.08.2025 10:57 Ответить
План був 950 дронів
20.08.2025 11:00 Ответить
Оборонні підприємства критично потребують працівників, - учасники ринку
Підприємства ОПК України відчувають брак як кваліфікованих, так і некваліфікованих кадрів.

Це впливає на терміни виробництва та вартість продукції, розповіли учасники ринку БізнесЦензору.

"Наша компанія хотіла б взяти на роботу досвідчених інженерів за достойну оплату, але це неможливо - їх просто не залишилось на ринку праці. Потрібні фахівці або вже десь працюють, або служать, або виїхали за кордон", - каже технічний директор компанії-виробника безпілотників DEVIRO Денис Чумаченко.

Виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко додає, що через брак кадрів до роботи підприємств залучають студентів технічних вишів. Проте вони не можуть перекрити потребу.
20.08.2025 11:05 Ответить
Але ж ТЦК тут не при ділах, аж ніяк...
20.08.2025 11:39 Ответить
ах, *** вашу...підари вертляві
20.08.2025 11:13 Ответить
 
 