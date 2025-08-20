Выполнение оборонных контрактов под государственные гарантии происходит с опережением графика на 18%, - Минобороны

По состоянию на август 2025 года украинские производители оборонной продукции, которые работают по контрактам, заключенным с Министерством обороны Украины под государственные гарантии в 2024 году, выполняют обязательства с опережением графика на 18%.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В рамках этой программы в 2024 году Минобороны заключило 11 контрактов с 8 отечественными предприятиями сроком на три года. Общая сумма госгарантий, предусмотренных госбюджетом-2024, превысила 24 млрд грн. Поставки охватывают широкий спектр техники и специального оборудования: бронированные боевые автомобили и медицинские эвакуационные машины, грузовую технику специального назначения, топливозаправщики и другие средства обеспечения ВСУ.

Также читайте: Кабмин упростил закупку техники боевыми подразделениями и списание военного имущества, - Шмыгаль

"Государственные гарантии под оборонные контракты стали эффективным инструментом для одновременного усиления армии и поддержки украинских производителей. Мы не только получаем технику для фронта, но и формируем новые рабочие места, развиваем технологии и укрепляем экономику. Это пример того, как оборонные инвестиции работают на победу и будущее Украины", - отметил руководитель Департамента закупок Минобороны Украины полковник Александр Осадчий.

Министерство обороны планирует дальнейшее развитие программы заключения контрактов под государственные гарантии. Это позволит усилить способности Вооруженных Сил Украины и одновременно будет стимулировать устойчивое развитие национальной оборонной промышленности.