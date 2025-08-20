УКР
Компанія, в якій працює один працівник, виграла тендер на понад мільярд гривень в Миколаєві

миколаїв

У компанії "Waste To Energy Niko", яка виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд грн та 25-річним договором з мерією, працює лише одна людина - Дмитро Гончаров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Миколаївська правда.

Видання зазначає, що він є підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

"Гончаров Дмитро Вадимович ще 1 серпня позував на одному фото із Замазєєвою та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, і був представлений як директор регіонального Офісу декарбонізації. Це такий міжвідомчий заклад, який де-факто підпорядкований Агентству Замазєєвої. І цей Гончаров – єдиний співробітник ТОВ Waste To Energy Niko. Компанії, яка береться освоювати бюджет 1,25 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Замість пояснень отримала хамство", - блогерка Берендакова про реакцію Сєнкевича на запитання щодо "мусорного" проєкту

сміття Миколаїв Миколаївська область тендер Миколаївський район
+23
"Доброго вечора. Мииз Миколаїва" ©

Вот и подошла к закономерному финалу распиаренная репутация зеленого Кима.
20.08.2025 20:23 Відповісти
+21
Порушуйте кримінальну справу,причепом Кіма,ще одного ЗЕленого,бо без нього тендер однієї особи не пройшов би.
20.08.2025 20:17 Відповісти
+13
А що нового?
20.08.2025 20:14 Відповісти
20.08.2025 20:14 Відповісти
Прізвища
20.08.2025 20:20 Відповісти
20.08.2025 20:17 Відповісти
Так там ни только Ким, там и Синкевич в подельниках.
20.08.2025 21:27 Відповісти
Теперь я точно знаю
Что значит - СУПЕРМЕН!!!!
20.08.2025 20:18 Відповісти
Ну з Києва вилучили 8млрд (бо Кличко), то частину можна і на Миколаїв дати (бо своїм).
Не дивує...
20.08.2025 20:19 Відповісти
Хапайте зелень поки не втікли
20.08.2025 20:19 Відповісти
Человек -гора
20.08.2025 20:20 Відповісти
Гора мусора
20.08.2025 20:36 Відповісти
А що там освоювати? Тому заніс, цьому заніс, з іншими поділився . Ах хто те сміття рахувати та сортувати буде? Будуть десь звозити, а потім організують типу прильоту кабу, а краще іскандеру і пожежу. І все бабки скінчилися.
20.08.2025 20:22 Відповісти
20.08.2025 20:23 Відповісти
Така собі подія - він народився з золотою ложкою в роті - от і поперло
20.08.2025 20:29 Відповісти
Він звичайний Фунт
20.08.2025 20:35 Відповісти
Мабуть в бані кіму добре масаж робив
20.08.2025 20:36 Відповісти
І що.... За законом, навіть одна фізична особа може брати участь у торгах в Україні, зокрема у публічних закупівлях через систему «Прозорро». Ну виграв, наняв людей. Якщо умови договору виконує, все ОК. Знаю солідні фірми, кінцевий бенефіціар мешкає в Берліні, некій Зінгельшухер, но очень респектабельний. Вам від цього легше не стане, як діти малі.
20.08.2025 20:29 Відповісти
20.08.2025 20:44 Відповісти
Черговий раз впевнився що в ко-манді зеленого гідранта лише здирники, мародери і брехуни.
20.08.2025 20:30 Відповісти
🤣🤣🤣
20.08.2025 20:35 Відповісти
У нас збирають(за свій рахунок встановили контейнери)вивозять,там сортують потім реалізують-цигани,ні в кого коштів не просять,ще й дякую мешканцям кажуть.
20.08.2025 20:37 Відповісти
Який це регіон?
У нас тільки крадуть і заміж звуть.
Де взяти таких циган?
20.08.2025 20:44 Відповісти
А шо так можно было ?
20.08.2025 20:44 Відповісти
20.08.2025 20:50 Відповісти
Зелена "Країна мрій"
20.08.2025 20:58 Відповісти
а в Миколаєві це нормальний хід...там перерізали ригі всі фабрикі та заводи на метал , ще при януковочу ,і всі чухнули до США та Дубаї , ви думаєте що тепер там все для миколаївців ? ніт , миколаївці мають те ,за шо наголосували в 19р ,вони зробили себе самі ....
20.08.2025 21:10 Відповісти
Відбувається лютий треш...дерибанять як в останній день..☹️
20.08.2025 21:11 Відповісти
Україна дійсно крїна можливостей, тільки не для чесних людей, а для темних ділків і корупціонерів, де без важкої праці за хвилину відразу стаєш мільярдером.
20.08.2025 21:13 Відповісти
Потужний робітник...
20.08.2025 21:14 Відповісти
Країна мародерів у вишиванках
20.08.2025 21:18 Відповісти
Так Синкевичу давным-давно на нары пора.
20.08.2025 21:25 Відповісти
Найсмішніше те, що ніхто навіть не напружуються, щоб вигадати якісь складні схеми, якісь «багатоходівочки» втілювати…, все просто та надійно - гроші ваші, будуть наші…, фірма «роги та ратиці» з одним стільцем та 1 працівником й все…, діло зроблено…
20.08.2025 21:30 Відповісти
Все просто - надо иметь крышу и все. Чтобы не лезли.
20.08.2025 22:26 Відповісти
"А ваш Порошенко что лучше был что ли?" (c)
20.08.2025 21:35 Відповісти
Доступ к таким деньгам должны получать только родственники, очень близкие друзья и начальники. И больше никто, зарубите это себе на носу, нищеброды.
20.08.2025 21:42 Відповісти
Кім - корумповане гівно. Крапка. повісити такого плюс в карму.
20.08.2025 21:52 Відповісти
ХужеНеБудет!!!
20.08.2025 21:53 Відповісти
 
 