Компанія, в якій працює один працівник, виграла тендер на понад мільярд гривень в Миколаєві

У компанії "Waste To Energy Niko", яка виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд грн та 25-річним договором з мерією, працює лише одна людина - Дмитро Гончаров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Миколаївська правда.

Видання зазначає, що він є підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

"Гончаров Дмитро Вадимович ще 1 серпня позував на одному фото із Замазєєвою та головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, і був представлений як директор регіонального Офісу декарбонізації. Це такий міжвідомчий заклад, який де-факто підпорядкований Агентству Замазєєвої. І цей Гончаров – єдиний співробітник ТОВ Waste To Energy Niko. Компанії, яка береться освоювати бюджет 1,25 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Замість пояснень отримала хамство", - блогерка Берендакова про реакцію Сєнкевича на запитання щодо "мусорного" проєкту