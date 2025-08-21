УКР
Новини Масований ракетний обстріл
11 235 29

Рашисти завдали комбінованого удару по Львову, одна людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни.
Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи",  - йдеться в повідомленні.

Садовий зазначив, що також є інформація про загоряння у інших місцях.

"Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані", - повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Також пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють усі профільні служби.

Згодом Садовий повідомив про третю постраждалу.

"Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", - повідомив міський голова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ завдала комбінованого удару по Україні

Львів
Львів
Львів
Львів
Львів

Автор: 

Львів (3129) обстріл (30425) Львівська область (2522) Львівський район (96)
Топ коментарі
+30
Це ще не хизувалися - так, понти кидали. Хизуватися можна при наявності результатів.
21.08.2025 07:36 Відповісти
+20
Тому що довбой@би клінічні. Ще й розповідали, що виробництво заховане в лісах Карпат.
21.08.2025 07:36 Відповісти
+20
За погодженням із президентом США 21 СЕРПНЯ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ черговий удар по Україні
21.08.2025 07:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
От нашо було хизуватися тим "фламінго" ???
21.08.2025 07:33 Відповісти
21.08.2025 07:36 Відповісти
21.08.2025 07:36 Відповісти
Нууу! Мукачеае - іе не ліси Карпат. 😊 Так, там є зелена зона і навіть Карпати недалеко, але ліси Карпат - то у іншому місці.
21.08.2025 08:49 Відповісти
У Львові достатньо своїх, рускоязичних шпигунів. Карєнных житєлєй.
21.08.2025 08:53 Відповісти
мені ці "розповіді" нагадують "рекламу" ЗЕмарафоном контрнаступу в 23-му .....

а потім...зняли Залужного...

все по-плану...по-оманському полану....
21.08.2025 10:37 Відповісти
Будуть тепер рівняти з землею можливі місця виробництва так ,як Старкон
21.08.2025 07:46 Відповісти
Та на тій Олени Степанівни ніяких виробництв немає. Житлові будинки і готель.
21.08.2025 08:29 Відповісти
"А то Путен нападе?" - було вже. Він напав, та нападе знов полюбому....
21.08.2025 07:54 Відповісти
але нема там "фламінго"), вони підробили фотографії британських ракет (фотошоп), сапсана не буде, москалі знищили завод... тому президент і хоче укласти угоду, бо це повна срака
21.08.2025 10:36 Відповісти
Vladimir, Stop! А то трампон червону доріжку не постелить. Постелить рожеву.
21.08.2025 07:33 Відповісти
Та ні! Власне Трамп і хоче, щоб пвцин не зупинявся. Ці мазохісти - вони такі... мазохісти! . Тому буде і червона доріжка, і рожева, і навіть голуба, і вояки в пікантних позах на розкарячці. Таке враження, що чим більше пуцин звірствує - тим більше трамп перед ним мліє.
21.08.2025 07:40 Відповісти
21.08.2025 07:38 Відповісти
Саме так ! Патаму што владімір друг .
21.08.2025 09:16 Відповісти
Зате Орбан заявив щоб ми більше не били по рашистам особливо по нафтопроводу недружба. Я надіюсь сьогодні-завтра цей нафтопровід рознесуть на друзки щоб хоча б пів року рашисти не змогли його запустити
21.08.2025 07:54 Відповісти
Орбану просто запропонували, як то любить казати рудий дід - угоду. Якщо він не буде голосувати, так, "як треба", буде так -ми і маємо можливість, і маємо на це волю...
21.08.2025 07:58 Відповісти
Це буде правільно
21.08.2025 10:24 Відповісти
Зелька був у Білому Домі такий радісний, шуткі мочив про костюма, і така довольна пика, як будто він втіхаря в ліфті насрав.
21.08.2025 08:16 Відповісти
Летять ракети через всю Україну а Нідерланди тим часом розміщують Петріот в Польщі
21.08.2025 08:27 Відповісти
Чим більше розповідають про зустріч "найвеличнішого" з світовим терористом тим більш рашисти посилюють терор ,ось рашиські чорти показали якого миру вони хочуть.
21.08.2025 08:38 Відповісти
Тепер настав час що дати відповідь і запустити так зване фламінго!!! Подивимся, чи Z-влада балаболи, чи конкретні пацани!
21.08.2025 08:57 Відповісти
95-й Квартал. Із всіма наслідками !
21.08.2025 09:18 Відповісти
Нажаль народ сам вирішив свою долю , обравши по-приколу паршивців!
21.08.2025 09:34 Відповісти
За погодженням з верховним говнокомандуючим Говнобородьком, який розкрадає кошти Армії замість того щоб організувати випуск необхідної зброї для відбиття таких атак.
21.08.2025 09:40 Відповісти
21.08.2025 09:45 Відповісти
ППО=0
21.08.2025 09:52 Відповісти
Поведінка Дональда Трампа нагадує поведінку трирічної дитини. Переговори з трирічною дитиною ніколи не відрізнялися довгостроковістю досягнутих зобов'язань. І тепер європейські лідери приречені виконувати роль няньок, які вмовляють примхливого малюка не їсти з підлоги і не кидатися посудом. Підігрують йому в його самозамилуванні та ексцентричності - принагідно намагаючись скоригувати його уявлення про реальність. Намагаються натякнути, що бізнес-логіка погано працює у світі політичних величин, і все це - на тлі гучних компліментів мудрості та величі людини, якій дісталася найбільша економіка планети і найбільша армія світу.

Якби десять років тому комусь у Голлівуді спало на думку зняти фільм на таку тему, його сценарій відхилили б із формулюванням «занадто нереалістично». У 2025 році весь світ приречений жити в рамках цього сценарію.

До кінця каденції Дональда Трампа залишається ще три з половиною роки.
21.08.2025 09:56 Відповісти
Є ще надія на вибори у Сенат і Конгрес у 2026 р
21.08.2025 10:28 Відповісти
 
 