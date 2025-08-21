Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову, один человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на 21 августа российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
"Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.
Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - говорится в сообщении.
Садовый отметил, что также есть информация о возгорании в других местах.
"В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы", - сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
Также повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы.
Впоследствии Садовый сообщил о третьей пострадавшей.
"Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести обследуется", - сообщил городской голова.
а потім...зняли Залужного...
все по-плану...по-оманському полану....
Якби десять років тому комусь у Голлівуді спало на думку зняти фільм на таку тему, його сценарій відхилили б із формулюванням «занадто нереалістично». У 2025 році весь світ приречений жити в рамках цього сценарію.
До кінця каденції Дональда Трампа залишається ще три з половиною роки.