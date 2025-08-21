РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
11 653 29

Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову, один человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж

Последствия атаки на Львов

В ночь на 21 августа российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.
Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - говорится в сообщении.

Садовый отметил, что также есть информация о возгорании в других местах.

"В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы", - сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Также повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы.

Впоследствии Садовый сообщил о третьей пострадавшей.

"Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести обследуется", - сообщил городской голова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине

Львів
Львів
Львів
Львів
Львів

Автор: 

Львов (4623) обстрел (29099) Львовская область (2987) Львовский район (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Це ще не хизувалися - так, понти кидали. Хизуватися можна при наявності результатів.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
+20
Тому що довбой@би клінічні. Ще й розповідали, що виробництво заховане в лісах Карпат.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
+20
За погодженням із президентом США 21 СЕРПНЯ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ черговий удар по Україні
показать весь комментарий
21.08.2025 07:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От нашо було хизуватися тим "фламінго" ???
показать весь комментарий
21.08.2025 07:33 Ответить
Це ще не хизувалися - так, понти кидали. Хизуватися можна при наявності результатів.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
Тому що довбой@би клінічні. Ще й розповідали, що виробництво заховане в лісах Карпат.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
Нууу! Мукачеае - іе не ліси Карпат. 😊 Так, там є зелена зона і навіть Карпати недалеко, але ліси Карпат - то у іншому місці.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:49 Ответить
У Львові достатньо своїх, рускоязичних шпигунів. Карєнных житєлєй.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:53 Ответить
мені ці "розповіді" нагадують "рекламу" ЗЕмарафоном контрнаступу в 23-му .....

а потім...зняли Залужного...

все по-плану...по-оманському полану....
показать весь комментарий
21.08.2025 10:37 Ответить
Будуть тепер рівняти з землею можливі місця виробництва так ,як Старкон
показать весь комментарий
21.08.2025 07:46 Ответить
Та на тій Олени Степанівни ніяких виробництв немає. Житлові будинки і готель.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:29 Ответить
"А то Путен нападе?" - було вже. Він напав, та нападе знов полюбому....
показать весь комментарий
21.08.2025 07:54 Ответить
але нема там "фламінго"), вони підробили фотографії британських ракет (фотошоп), сапсана не буде, москалі знищили завод... тому президент і хоче укласти угоду, бо це повна срака
показать весь комментарий
21.08.2025 10:36 Ответить
Vladimir, Stop! А то трампон червону доріжку не постелить. Постелить рожеву.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:33 Ответить
Та ні! Власне Трамп і хоче, щоб пвцин не зупинявся. Ці мазохісти - вони такі... мазохісти! . Тому буде і червона доріжка, і рожева, і навіть голуба, і вояки в пікантних позах на розкарячці. Таке враження, що чим більше пуцин звірствує - тим більше трамп перед ним мліє.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:40 Ответить
За погодженням із президентом США 21 СЕРПНЯ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ черговий удар по Україні
показать весь комментарий
21.08.2025 07:38 Ответить
Саме так ! Патаму што владімір друг .
показать весь комментарий
21.08.2025 09:16 Ответить
Зате Орбан заявив щоб ми більше не били по рашистам особливо по нафтопроводу недружба. Я надіюсь сьогодні-завтра цей нафтопровід рознесуть на друзки щоб хоча б пів року рашисти не змогли його запустити
показать весь комментарий
21.08.2025 07:54 Ответить
Орбану просто запропонували, як то любить казати рудий дід - угоду. Якщо він не буде голосувати, так, "як треба", буде так -ми і маємо можливість, і маємо на це волю...
показать весь комментарий
21.08.2025 07:58 Ответить
Це буде правільно
показать весь комментарий
21.08.2025 10:24 Ответить
Зелька був у Білому Домі такий радісний, шуткі мочив про костюма, і така довольна пика, як будто він втіхаря в ліфті насрав.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:16 Ответить
Летять ракети через всю Україну а Нідерланди тим часом розміщують Петріот в Польщі
показать весь комментарий
21.08.2025 08:27 Ответить
Чим більше розповідають про зустріч "найвеличнішого" з світовим терористом тим більш рашисти посилюють терор ,ось рашиські чорти показали якого миру вони хочуть.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:38 Ответить
Тепер настав час що дати відповідь і запустити так зване фламінго!!! Подивимся, чи Z-влада балаболи, чи конкретні пацани!
показать весь комментарий
21.08.2025 08:57 Ответить
95-й Квартал. Із всіма наслідками !
показать весь комментарий
21.08.2025 09:18 Ответить
Нажаль народ сам вирішив свою долю , обравши по-приколу паршивців!
показать весь комментарий
21.08.2025 09:34 Ответить
За погодженням з верховним говнокомандуючим Говнобородьком, який розкрадає кошти Армії замість того щоб організувати випуск необхідної зброї для відбиття таких атак.
показать весь комментарий
21.08.2025 09:40 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 09:45 Ответить
ППО=0
показать весь комментарий
21.08.2025 09:52 Ответить
Поведінка Дональда Трампа нагадує поведінку трирічної дитини. Переговори з трирічною дитиною ніколи не відрізнялися довгостроковістю досягнутих зобов'язань. І тепер європейські лідери приречені виконувати роль няньок, які вмовляють примхливого малюка не їсти з підлоги і не кидатися посудом. Підігрують йому в його самозамилуванні та ексцентричності - принагідно намагаючись скоригувати його уявлення про реальність. Намагаються натякнути, що бізнес-логіка погано працює у світі політичних величин, і все це - на тлі гучних компліментів мудрості та величі людини, якій дісталася найбільша економіка планети і найбільша армія світу.

Якби десять років тому комусь у Голлівуді спало на думку зняти фільм на таку тему, його сценарій відхилили б із формулюванням «занадто нереалістично». У 2025 році весь світ приречений жити в рамках цього сценарію.

До кінця каденції Дональда Трампа залишається ще три з половиною роки.
показать весь комментарий
21.08.2025 09:56 Ответить
Є ще надія на вибори у Сенат і Конгрес у 2026 р
показать весь комментарий
21.08.2025 10:28 Ответить
 
 