Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову, один человек погиб (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 21 августа российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.

Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - говорится в сообщении.

Садовый отметил, что также есть информация о возгорании в других местах.

"В результате комбинированного удара БПЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, два – травмированы", - сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Также повреждены десятки жилых домов. На местах работают все профильные службы.

Впоследствии Садовый сообщил о третьей пострадавшей.

"Женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. Поверхностная рана грудной клетки, гематомы, ушиб легких. Состояние средней тяжести обследуется", - сообщил городской голова.

