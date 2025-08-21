На Хмельниччині сили ППО збили крилату ракету, 2 БпЛА типу "Shahed", ще 7 БпЛА - локаційно втрачено
Сьогодні вночі під час сигналу "Повітряна тривога" на території Хмельницької області перебували ворожі літальні цілі. Працювали сили Протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у телеграм-каналі.
Під час нічної атаки силами ППО ЗСУ було знищено одну крилату ракету, два безпілотники типу "Shahed" та сім БПЛА було локаційно втрачено.
Станом на цей час інформація про загиблих, травмованих та пошкодження не надходила.
