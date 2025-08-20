У липні кількість жертв серед цивільного населення України зросла до рекордного рівня: 286 людей загинуло, - ООН

Загалом за перші сім місяців 2025 року кількість жертв серед цивільних зросла на 48% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані ООН

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, липень став найтрагічнішим за кількістю жертв серед цивільного населення за останні три роки: 286 цивільних загинули, ще 1 388 були поранені.

"Ці цифри говорять самі за себе: Росія свідомо порушує всі можливі норми міжнародного права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я системно інформую ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ОБСЄ та Раду Європи про факти цих злочинів. Зупинити агресора можна лише консолідувавши зусилля міжнародної спільноти та відповідаючи невідворотною справедливістю на кожен прояв терору. Ми маємо діяти разом, щоб захистити життя людей", - заявив Дмитро Лубінець.

