В июле жертвы среди гражданского населения Украины выросли до рекордного уровня: 286 человек погибли, - ООН
Всего за первые семь месяцев 2025 года количество жертв среди гражданских выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на данные ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, июль стал самым трагическим по количеству жертв среди гражданского населения за последние три года: 286 гражданских погибли, еще 1 388 были ранены.
"Эти цифры говорят сами за себя: Россия сознательно нарушает все возможные нормы международного права. Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, я системно информирую ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и Совет Европы о фактах этих преступлений. Остановить агрессора можно, только консолидировав усилия международного сообщества и отвечая неотвратимой справедливостью на каждое проявление террора. Мы должны действовать вместе, чтобы защитить жизни людей", - заявил Дмитрий Лубинец.
