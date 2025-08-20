В Киеве 12% укрытий используются не по назначению или их фактически не существует, - Офис омбудсмена

Представители Офиса омбудсмена провели в Киеве более 50 мониторинговых визитов во всех районах столицы, чтобы оценить состояние укрытий. Большинство из них - доступны и соответствуют санитарным нормам и требованиям безопасности. Однако есть укрытия, в которых выявлены существенные недостатки.

Об этом проинформировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, представители Офиса омбудсмена проверяли состояние укрытий начиная с июля по всей территории Украины. Эксперты посетили и столичные убежища. По итогам ревизии оказалось, что большинство укрытий оборудованы должным образом: есть свет, места для сидения, питьевая и техническая вода, аптечки.

Вместе с тем обнаружили и существенные недостатки:

27% - нет безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью;

24% - без аптечки;

23% - без запасов питьевой воды;

14% - без визуальных указателей или навигации;

13% - с недостаточным количеством мест для сидения.

Также инспекторы обнаружили, что 12% укрытий, обозначенных на официальных картах, фактически не существуют или используются не по назначению.

"Мы инициировали изъятие таких объектов с карт, чтобы люди не надеялись на несуществующую защиту", - говорится в заметке Лубинца.

