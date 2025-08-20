РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9522 посетителя онлайн
Новости
305 5

В Киеве 12% укрытий используются не по назначению или их фактически не существует, - Офис омбудсмена

полтавщина,укрытия

Представители Офиса омбудсмена провели в Киеве более 50 мониторинговых визитов во всех районах столицы, чтобы оценить состояние укрытий. Большинство из них - доступны и соответствуют санитарным нормам и требованиям безопасности. Однако есть укрытия, в которых выявлены существенные недостатки.

Об этом проинформировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, представители Офиса омбудсмена проверяли состояние укрытий начиная с июля по всей территории Украины. Эксперты посетили и столичные убежища. По итогам ревизии оказалось, что большинство укрытий оборудованы должным образом: есть свет, места для сидения, питьевая и техническая вода, аптечки.

Вместе с тем обнаружили и существенные недостатки:

  • 27% - нет безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью;
  • 24% - без аптечки;
  • 23% - без запасов питьевой воды;
  • 14% - без визуальных указателей или навигации;
  • 13% - с недостаточным количеством мест для сидения.

Также инспекторы обнаружили, что 12% укрытий, обозначенных на официальных картах, фактически не существуют или используются не по назначению.

"Мы инициировали изъятие таких объектов с карт, чтобы люди не надеялись на несуществующую защиту", - говорится в заметке Лубинца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переплатили за ремонт школьных укрытий около 1,8 млн гривен - подозревается экс-чиновник Шевченковской РГА Киева

Автор: 

Киев (26002) Лубинец Дмитрий (494) укрытие (145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз, мабуть, в коментарі прийдуть патріоти і почнуть обурюватися. А, стоп: ні. Це ж не та тема. От якби - "В Києві люди не бачать війни та гуляють по Валах" - от тут би одразу було безліч коментарів від зухвалих вояків і військових блогерів. А те, що якісь цивільні загинуть - пф... - так їм і треба, бо вони в усьому винні. А якщо зараз не винні - то потім, після війни - 100% будуть винні! Патамушто!
показать весь комментарий
20.08.2025 16:49 Ответить
Вони мабуть перевіряють сховища класу метро та в елітних будинках. в стандартних сидять на полу, воду, аптечку з собою, безбар'єрний доступ це пару сусідів, що допоможуть. Сховище буз бомжів та щурів то вже люкс.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:05 Ответить
ArtK - проблема має глибокі корні: відчинене бомбосховище то є прихисток для бомжів,наркоманів та іншого зброду( про засрані та заригані приміщення я вже промовчу) Зачинене - вимагає чергового,котрому потрібно платити зарплатню. Де і звідки набрати людей?!
показать весь комментарий
20.08.2025 17:24 Ответить
Идет четвертый год войны ...
показать весь комментарий
20.08.2025 17:37 Ответить
 
 