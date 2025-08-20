У Києві 12% укриттів використовується не за призначенням або їх фактично не існує, - Офіс омбудсмена

Представники Офісу омбудсмена провели у Києві більш як 50 моніторингових візитів у всіх районах столиці, щоб оцінити стан укриттів. Більшість з них — доступні та відповідають санітарним нормам і вимогам безпеки. Однак є укриття, в яких виявлені суттєві недоліки.

Про це поінформував Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники Офісу омбудсмена перевіряли стан укриттів починаючи з липня по всій території України. Експерти відвідали й столичні сховища. За підсумками ревізії виявилося, що більшість укриттів обладнані належним чином: є світло, місця для сидіння, питна та технічна вода, аптечки.

Разом з тим виявили й суттєві недоліки:

27% — немає безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю;

24% — без аптечки;

23% — без запасів питної води;

14% — без візуальних покажчиків чи навігації;

13% — з недостатньою кількістю місць для сидіння.

Також інспектори виявили, що 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням.

"Ми ініціювали вилучення таких об’єктів з карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист", - йдеться у дописі Лубінця.

