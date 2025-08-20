УКР
У Києві 12% укриттів використовується не за призначенням або їх фактично не існує, - Офіс омбудсмена

Лубінець про ситуацію з укриттями в Києві

Представники Офісу омбудсмена провели у Києві більш як 50 моніторингових візитів у всіх районах столиці, щоб оцінити стан укриттів. Більшість з них — доступні та відповідають санітарним нормам і вимогам безпеки. Однак є укриття,  в яких виявлені суттєві недоліки.

Про це поінформував Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники Офісу омбудсмена перевіряли стан укриттів починаючи з липня по всій території України. Експерти відвідали й столичні сховища. За підсумками ревізії виявилося, що більшість укриттів обладнані належним чином: є світло, місця для сидіння, питна та технічна вода, аптечки.

Разом з тим виявили й суттєві недоліки:

  • 27% — немає безбар'єрного доступу для осіб з інвалідністю;
  • 24% — без аптечки;
  • 23% — без запасів питної води;
  • 14% — без візуальних покажчиків чи навігації;
  • 13% — з недостатньою кількістю місць для сидіння.

Також інспектори виявили, що 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням.

"Ми ініціювали вилучення таких об’єктів з карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист", - йдеться у дописі Лубінця.

Київ (20033) Лубінець Дмитро (630) укриття (322)
Зараз, мабуть, в коментарі прийдуть патріоти і почнуть обурюватися. А, стоп: ні. Це ж не та тема. От якби - "В Києві люди не бачать війни та гуляють по Валах" - от тут би одразу було безліч коментарів від зухвалих вояків і військових блогерів. А те, що якісь цивільні загинуть - пф... - так їм і треба, бо вони в усьому винні. А якщо зараз не винні - то потім, після війни - 100% будуть винні! Патамушто!
20.08.2025 16:49 Відповісти
Вони мабуть перевіряють сховища класу метро та в елітних будинках. в стандартних сидять на полу, воду, аптечку з собою, безбар'єрний доступ це пару сусідів, що допоможуть. Сховище буз бомжів та щурів то вже люкс.
20.08.2025 17:05 Відповісти
ArtK - проблема має глибокі корні: відчинене бомбосховище то є прихисток для бомжів,наркоманів та іншого зброду( про засрані та заригані приміщення я вже промовчу) Зачинене - вимагає чергового,котрому потрібно платити зарплатню. Де і звідки набрати людей?!
20.08.2025 17:24 Відповісти
Идет четвертый год войны ...
20.08.2025 17:37 Відповісти
 
 