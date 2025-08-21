В Хмельницкой области силы ПВО сбили крылатую ракету, 2 БПЛА типа "Shahed", еще 7 БпЛА - локационно потеряны

Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" на территории Хмельницкой области находились вражеские летательные цели. Работали силы Противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил в телеграм-канале.

Во время ночной атаки силами ПВО ВСУ было уничтожено одну крылатую ракету, два беспилотника типа "Shahed" и семь БПЛА были локально потеряны.

По состоянию на это время информация о погибших, травмированных и повреждениях не поступала.

